PlayStation Stars: November-Kampagnen und Belohnungen vorgestellt

Sony hat vor einigen Wochen das Treueprogram PlayStation Stars gestartet, das Spielern unter anderem eine Reihe von Sammelgegenständen beschert. Welche Kampagnen im November auf teilnehmende Spieler warten, verrät ein neuer Eintrag auf dem PlayStation Blog.

Im laufenden Monat verfügbar sind demnach:

God of War Ragnarök-Kampagne und digitales Sammelobjekt

PlayStation Stars-Mitglieder, die „God of War: Ragnarök“ in einer beliebigen Edition über den PlayStation Store oder PlayStation Direct vorbestellt haben, erhalten ein besonderes Sammelobjekt, das an „God of War“ angelehnt ist.

„Wir möchten uns bei euch bedanken, dass ihr bei PlayStation vorbestellt habt und den Start von God of War: Ragnarök zu einem epischen Ereignis macht“, so Sony zu dieser Kampagne. Verfügbar ist das Sammelobjekt ab dem 9. November 2022.

Ratchet & Clank-Kampagne zum 20. Jahrestag & Digitales Sammelobjekt

Dieses Sammelobjekt können alle PlayStation Stars-Mitglieder in ihren Besitz bringen. Zur Feier von 20 Jahre „Ratched & Clank“ müssen Teilnehmer nur ein beliebiges Spiel auf PS4 oder PS5 spielen und ein Sammlerstück mit dem „flottesten Spion des Universums“ entgegennehmen.

PlayStation und du: PS3

Diese Kampagne richtet sich an PlayStation Stars-Mitglieder, die eine PS3 in Clear Black oder Ceramic White besitzen oder besaßen.

„Dies ist eine Kampagne für alle, die die PS3 in Schwarz oder Weiß besaßen – du warst damals dabei und wir feiern dich jetzt. Spiele ein beliebiges Spiel auf PS4 oder PS5, um dein digitales Sammlerstück zu erhalten“, so Sony.

Das Unternehmen weist darauf hin, dass es nicht unbedingt ein altes Spiel sein muss.

November-Check-In-Kampagne & Digitales Sammlerstück

Die Check-In-Kampagne des neuen Monats richtet sich an alle PlayStation Stars-Mitglieder. Sie müssen sich lediglich anmelden und im laufenden Monat ein Spiel auf der PS4 oder PS5 spielen, um das digitale „Tyrannosaurus Rex“-Sammlerstück für November zu erhalten.

PlayStation Eye-Kampagne und digitales Sammlerstück

Ebenfalls werden in diesem Monat Besitzer von PlayStation Eye belohnt. Hierfür ist es notwendig, ein beliebiges Spiel auf der PS4 oder PS5 zu spielen. Teilnehmer bekommen ein digitales Abbild der PlayStation Eye-Kamera.

Kampf des Monats Club-Aktion & Digitales Sammlerstück

Diese Aktion ist für die Fans von Multiplayer-Kampftiteln gedacht, die im November „Guilty Gear Strive“, „Dragon Ball FighterZ“, „Street Fighter 5“, „Ultimate Marvel vs. Capcom 3“, „Mortal Kombat 11“ oder „Tekken 7“ spielen. Die Belohnung für November ist das digitale Sammlerstück „Unbestechliche Entschlossenheit“.

Bilder und weitere Animationen zu den Sammelgegenständen der November-Kampagnen findet ihr auf dem PlayStation Blog.

Sony weist darauf hin, dass es sich nur um eine Auswahl der im November verfügbaren Kampagnen handelt: „Wie immer sind das nicht die einzigen Sammlerstücke, die diesen Monat angeboten werden. Es gibt noch mehr Überraschungen. Schau regelmäßig in der PlayStation App vorbei, um zu erfahren, was es Neues gibt.“

