Zum Launch von "God of War Ragnarök" wird das Day-1-Update 2.00 zum Download bereitgestellt. Was sich damit ändert, verrät der umfangreiche Changelog.

Morgen kommt „God of War Ragnarök“ auf den Markt. Mit dem Kratos-Titel erwartet die Spieler eines der größten Games des Jahres. Und die in der vergangenen Woche veröffentlichten Tests sprachen eine klare Kaufempfehlung aus.

Groß ist aber auch der Day-1-Patch, der „God of War Ragnarök“ auf die Version 2.00 bringt und vor dem Spielstart geladen werden sollte. Der Umfang des Updates übersteigt noch einmal deutlich den Patch, der vor einigen Tagen veröffentlicht wurde und offenbar nur die Testfassung auf den neusten Stand bringen sollte.

Update 2.00 mit Verbesserungen für Gameplay und mehr

Auch wenn das Update 2.00 nicht erforderlich ist, um „God of War Ragnarök“ spielen zu können, legen es die Entwickler den Spielern dringend nahe, das Patch-Update herunterzuladen. Damit könne sichergestellt werden, dass die Spieler auf der PS4 und PS5 das bestmögliche Erlebnis genießen.

Das Update 2.00 von „God of War Ragnarök“ widmet sich mehreren Bereichen des Spiels. Dazu gehören die Dialoge, die Zwischensequenzen, die Quests, der Fortschritt, das Gameplay, die Kämpfe, das Equipment, die Upgrades, das User-Interface, die Stabilität, die Performance, die visuellen Einflüsse, das Audio, die Zugänglichkeit und die Lokalisierung.

Eine Beschreibung der mehr als 170 Verbesserungen beinhaltet der offizielle Changelog zum Update 2.00 von „God of War Ragnarök“.

Zu beachten ist, dass die Entwickler von Sony Santa Monica vor möglichen Spoilern warnen: „Für diejenigen, die sich Sorgen um Spoiler machen, sei darauf hingewiesen, dass die Patchnotes Namen von Quests, Kreaturen und Fähigkeiten enthalten.“

Während die meisten der im Changelog beschriebenen Überarbeitungen für beide Konsolen gelten, gibt es auch spezifische Verbesserungen. Dazu gehört auf der PS5 eine zusätzliche Abstimmung für die Haptik des DualSense-Controllers.

Explizit auf der PS4 wurden mehrere Fälle von Ladeproblemen behoben. Das gilt auch für Fälle, in denen die Welt langsam geladen wurde, was zu einer vorübergehenden Verschlechterung der Grafik führte. Und auch ein „extrem seltener Absturz“ beim Laden einer Speicherdatei wurde behoben.

„God of War Ragnarök“ kommt am morgigen 9. November 2022 für PS4 und PS5 in den Handel. Während die reine Kampagne eine Spielzeit von etwa 20 bis 25 Stunden hat, werden Spieler, die alle Herausforderungen meistern möchten, um die 60 Stunden beschäftigt sein. Mehr zu „God of War Ragnarök“ ist in unserer Themen-Übersicht zusammengefasst.

