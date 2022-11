God of War Ragnarök: Bugfixes und mehr – Der Changelog zum Day-One-Update 1.03

"God of War: Ragnarök" erscheint in dieser Woche.

Mit „God of War: Ragnarök“ wird Kratos‘ Abstecher in die nordische Mythologie in dieser Woche zu einem spektakulären Finale geführt. Wie bereits bekannt gegeben wurde, wird auch „God of War: Ragnarök“ zu den Titeln gehören, die mit einem Day-One-Update versehen werden.

Der besagte Patch wurde auf der PlayStation 4 unter der Versionsbezeichnung 1.03 veröffentlicht und steht auf der PlayStation 5 als Update 1.003 bereit. Passend zum Release des Day-One-Updates können wir euch den offiziellen Changelog liefern, dem sich entnehmen lässt, dass die Sony Santa Monica Studios bei „God of War: Ragnarök“ offenbar sehr gewissenhaft arbeiteten und nur wenig nachbessern mussten.

So ist im offiziellen Changelog lediglich von kleineren Bugfixes und Performance-Optimierungen die Rede.

Das Updates 1.03 im Detail

Einige seltene Fälle, in denen das Spiel abstürzen konnte, wurden behoben.

Mehrere Fehler im Bereich der Barrierefreiheit-Funktionen wurden behoben.

Einige Probleme mit der Performance wurden behoben.

Zusätzliches Feintuning, einschließlich Kampf, Fortschritt, Ökonomie, Navigation, Kamera und Erzählung.

Zusätzliche Optimierungen und Anpassungen beim haptischen Feedback.

„God of War: Ragnarök“ erscheint am Mittwoch, den 9. November 2022 für die PlayStation 4 und die PlayStation 5. Wie in der vergangenen Woche bekannt gegeben wurde, wird das neue Abenteuer von Kratos und Atreus vor allem auf der PlayStation 5 mit diversen Darstellungsmodi versehen. Alle weiteren Details zu diesem Thema haben wir hier für euch zusammengefasst.

Darüber hinaus wurde bestätigt, dass ihr euch bei „God of War: Ragnarök“ auf einen umfangreichen Titel freuen dürft, der mit einer 20 bis 25 Stunden langen Kampagne versehen wurde. Möchtet ihr wirklich alles sehen und sämtliche optionale Herausforderungen meistern, werdet ihr rund 60 Stunden beschäftigt sein.

Für Diskussionen sorgte in den vergangenen Tagen die Tatsache, dass die Bosskämpfe mit optionalen Hilfen versehen wurde. Was es mit diesem Feature auf sich hat, erfahrt ihr hier.

