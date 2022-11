God of War Ragnarök: Kratos-Abenteuer bietet eine beachtliche Spielzeit

"God of War Ragnarök" erscheint in der kommenden Woche für PS4 und PS5. Doch wie lange werden Spieler im Durchschnitt mit dem Titel beschäftigt sein? Ein IGN-Redakteur knackte die 100-Prozent-Marke nach etwa 70 Stunden.

Update: Die Redakteure von mp1st kommen auf eine vergleichbare Rechnung. Demnach werden allein für die Hauptkampagne ohne Nebenquests etwa 20 bis 25 Stunden benötigt. Spieler, die alles sehen möchten, sollen etwa 40 bis 60 Stunden beschäftigt sein.

Meldung vom 31. Oktober 2022: Die Entwickler von „God of War Ragnarök“ betonten in der Vergangenheit mehrfach, dass der Kratos-Titel umfangreicher als anfangs geplant ausfiel. Das macht sich nicht nur auf den SSDs oder Festplatten der Konsolen bemerkbar. Auch der Terminplan der Spieler muss gestrafft werden. Denn „God of War Ragnarök“ nimmt reichlich Zeit in Anspruch, wie in einem IGN-QA noch einmal untermauert wurde.

Demnach hatte einer der IGN-Redakteure etwa 70 Stunden benötigt, um „God of War Ragnarök“ zu einem 100-prozentigen Abschluss zu bringen. Das ist deutlich mehr als die durchschnittliche Spielzeit des Vorgängers aus dem Jahr 2018, die benötigt wurde, um auf 100 Prozent zu kommen. Etwa 50 Stunden waren für den Titel notwendig.

Umfangreiche Eröffnungsmission

Es ist wahrscheinlich, dass es im neuen Kratos-Abenteuer mehr Nebeninhalte gibt oder dass die Weltkarte größer ist, sodass Spieler mehr Zeit in die Erkundung der Spielumgebungen investieren können. Spieler, die sich nur zügig durch die Story arbeiten, werden hingegen mit weniger Spielstunden auskommen.

Allein die erste Mission, auf die Spieler in „God of War Ragnarök“ geschickt werden, dauert insgesamt etwa fünf Stunden. In dieser Zeit führt der Titel langsam einige der wenigen neuen Elemente ein, die im Spiel vorkommen werden. Dazu gehören nicht nur neue Charaktere und Schauplätze, sondern auch weitere Gameplay-Mechaniken.

Ebenfalls verweist IGN darauf, dass das Spiel keinen großen technischen Sprung gegenüber dem Original aus dem Jahr 2018 darstellt, auch wenn sich viele Gameplay-Elemente weiterentwickelt haben. Die Spieler erhalten beispielsweise nicht die gleichen Fertigkeitsbäume wie im Reboot.

Bis sich Spieler selbst durch die neuen Herausfordern schnetzeln können, vergehen nur noch ein paar Tage: „God of War: Ragnarök“ wird ab dem 9. November 2022 für PlayStation 4 und PlayStation 5 erhältlich sein.

Zuletzt wurden neue Informationen zur Auflösung und Bildrate in „God of War Ragnarök“ auf PS4 und PS5 enthüllt. Die Pre-Load-Planung sowie das Embargo-Datum für das Spiel wurden ebenfalls herausgegeben.

