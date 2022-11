Like a Dragon Ishin: Entwickler-Interview liefert Details zu den gebotenen Verbesserungen

Like a Dragon Ishin:

Den Start in die Woche versüßte uns Sega mit einem neuen Entwickler-Interview, in dem Chief-Producer Hiroyuki Sakamoto über das 2023 im Westen erscheinende "Like a Dragon: Ishin" spricht. Im Verlauf des Interviews geht er unter anderem auf die gebotenen Verbesserungen der Neuauflage ein.