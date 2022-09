Like a Dragon Ishin: Das Remake erhält keine englische Vertonung

Das Remake "Like a Dragon: Ishin" wird endlich in den Westen kommen! Auf eine englische Vertonung wird man jedoch verzichten müssen.

In Rahmen der letzten State of Play hat SEGA nach Jahren des Hoffens und Betens endlich bekanntgegeben, dass man „Like a Dragon: Ishin“ in den Westen bringen wird. Lange Zeit galt es als unmöglich eine Lokalisierung vorzunehmen, da sowohl das Setting als auch einige andere Schwierigkeiten im Weg standen.

Eine Lokalisation war zuvor unmöglich

Jedoch versucht sich Ryu Ga Gotoku Studio an einem Remake auf Basis der Unreal Engine 4, das vor allem technische Verbesserungen mit sich bringen soll. In einem Interview mit GameSpot hat Studiooberhaupt Masayoshi Yokoyama bestätigt, dass die originale Version selbst für japanische Spieler schwierig zu verstehen war. Aufgrund bestimmter Konzepte und Philosophien sowie archaischer japanischer Begrifflichkeiten war „Like a Dragon: Ishin“ ein schwer verständliches Werk.

„Als wir erstmals an Ishin arbeiteten, dachten wir, dass dieses Spiel unmöglich zu lokalisieren ist. Niemals würden das Übersee- sowie das Asien-Team in der Lage sein es zu lokalisieren. Ich denke nicht, dass die Hälfte der Leute wirklich verstehen würde, was passiert. Es ist schwierig für Japaner zu verstehen, es ist wahrscheinlich noch schwerer für die Leute in Übersee“, sagte Yokoyama.

Jedoch ermöglichen moderne Lokalisierungen und In-Game-Systeme. dass die Spieler die Bedeutungen der archaischen Termini erklärt bekommen. Allerdings werden westliche Spieler auf eine englische Vertonung verzichten müssen. Es würden viel zu lange Dialogzeilen entstehen, da die Menschen der Bakumatsu-Ära eine ganz besondere Art zu sprechen hatten. Dementsprechend wird man sich mit japanischen Stimmen und lokalisierten Untertiteln begnügen müssen.

„Like a Dragon: Ishin“ erscheint am 21. Februar 2023 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC.

