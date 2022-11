Soccer Story: Termin zum witzigen Fußball-Rollenspiel steht fest – Neuer Trailer

Das Fußball-Rollenspiel "Soccer Story" wird in wenigen Wochen für die Konsolen und den PC erscheinen. Dies haben No More Robots und PanicBarn mit einem Trailer offiziell bestätigt.

Der Publisher No More Robots und das Entwicklerstudio PanicBarn haben einen offiziellen Erscheinungstermin für das Sport-Rollenspiel „Soccer Story“ bekanntgegeben. Demnach wird das witzige Abenteuer, das auf dem Fundament des Fußballs aufgebaut wird, am 29. November 2022 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One, die Nintendo Switch und den PC (via Steam).

Wer braucht schon die WM, wenn …

Die Verheerung hat die Grundlagen des Fußballs vor einem Jahr zerstört, woraufhin die Soccer Inc. die volle Kontrolle über den Sport übernommen hat. Seither ist es jedem verboten, einen Ball zu kicken. Doch ein magischer Fußball stieg vom Himmel herab und erwählte euch zum Retter des Fußballs. Also rettet die Zukunft des Sports und bringt die Harmonie in die Welt zurück.

Tor-abhängige Quests und Nebenmissionen werden euer Köpfchen erfordern. Sollte man sich zu einem Kauf von „Soccer Story“ hinreißen lassen, kann man sich auf 15 Stunden Gameplay, eine Reihe Aktivitäten und Events sowie den Aufbau einer Fußballkarriere freuen, während man sich gegen die fiesesten Teams der Welt durchsetzen muss. Ein lokaler Multiplayer für bis zu vier Spieler befindet sich ebenfalls im Paket.

Hier ist noch einmal ein frischer Trailer zu „Soccer Story“, der einen Eindruck vom Gameplay vermittelt:

