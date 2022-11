Splinter Cell: Erste Artworks zum Remake und ein Rückblick auf die letzten 20 Jahre

Das Remake zu "Splinter Cell" befindet sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium.

Nachdem es in den vergangenen Jahren recht still um die beliebte „Splinter Cell“-Franchise wurde, kündigte Ubisoft im Dezember 2021 das Remake zum ersten Teil an, das bereits eine Weile durch die Gerüchteküche geisterte.

Heute veröffentlichte Ubisoft ein ausführliches Special, in dem ausgewählte Entwickler auf die vergangenen 20 Jahre mit der „Splinter Cell“-Reihe zurückblicken. Zu Wort kommen unter anderem Ubisofts Creative-Director Chris Auty, der Technical-Director Christian Carriere, Senior-Game-Designer Andy Schmoll oder Associate-Level-Design-Director Zavian Porte, die uns das eine oder andere interessante Detail zur Geschichte der Reihe oder den Arbeiten an den verschiedenen Abenteuern von Sam Fisher nennen.

Das Special steht unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht bereit und bringt es auf eine Laufzeit von knapp 20 Minuten.

Remake lässt wohl noch eine ganze Weile auf sich warten

Im Zuge des Specials präsentierten die Entwickler von Ubisoft auch fünf neue Artworks, die aus der frühen Entwicklungsphase des „Splinter Cell“-Remakes stammen. Wann dieses erscheinen wird, ist weiterhin unklar. Das letzte Status-Update lieferte uns Ubisoft im September dieses Jahres, als sich einer Stellenausschreibung entnehmen ließ, dass das Remake zum Stealth-Klassiker aus dem Jahr 2022 wohl noch ein paar Jahre Entwicklungszeit vor sich hat.

Zu den von den Entwicklern verfolgten Zielen hieß es: „Auf der Grundlage des ersten Splinter Cell-Spiels schreiben und aktualisieren wir die Geschichte für ein modernes Publikum. Wir möchten den Geist und die Themen des Originalspiels beibehalten, während wir unsere Charaktere und die Welt erkunden, um sie authentischer und glaubwürdiger zu machen.“

Weitere Meldungen zum Splinter Cell Remake:

Das Remake zu „Splinter Cell“ erscheint aller Voraussicht nach für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Splinter Cell.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren