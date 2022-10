Splinter Cell: Director des Remakes geht von Bord

Spieler warten seit Jahren auf ein neues „Splinter Cell“. Doch zunächst geht es einen Schritt zurück. David Grivel, der Director des kommenden „Splinter Cell“-Remakes, hat Ubisoft nach elf Jahren verlassen, wie er in einem Beitrag auf Linkedin betont. Für ihn sei die Zeit gekommen, „ein neues Abenteuer“ zu beginnen.

Grivel arbeitete bei Ubisoft Paris an „Ghost Recon Future Soldier“, bevor er zu Ubisoft Toronto wechselte, um an „Splinter Cell Blacklist“, „Assassin’s Creed Unity“, an mehreren „Far Cry“-Spielen und zuletzt am kommenden „Splinter Cell Remake“ mitzuwirken.

Mit neuer Engine für ein neues Publikum

Das Remake von „Splinter Cell“ wurde. Es basiert auf dem Stealth-Actionspiel, das 2002 zunächst als Xbox-Exklusivtitel veröffentlicht wurde.

Laut Ubisoft wird das Remake mit der Snowdrop-Engine, die ebenfalls in Spielen wie „The Division“ und „Avatar: Frontiers of Pandora“ zum Einsatz kommt, neu entwickelt. Ziel sei es, die Grafik und das Gameplay sowie die dynamische Beleuchtung und die Schatten auf eine neue Ebene zu hieven.

Im vergangenen September sorgte Ubisoft indirekt für ein kleines Status-Update zur Entwicklung des „Remakes von „Splinter Cell“. So war einer Stellenanzeige zu entnehmen, dass ein Drehbuchautor gesucht wird, der sich der Geschichte des Klassikers annimmt und diese für ein modernes Publikum auffrischt. Damit wurde zumindest angedeutet, dass der Release noch eine Weile entfernt ist.

Die Geschichte von „Splinter Cell“ dreht sich um den Protagonisten Sam Fisher, einen Black-Ops-Agenten der geheimen Abteilung Third Echelon der US National Security Agency. „Stealth Action Redefined“, das Motto des Originals, soll auch beim Remake als Leitlinie dienen.

Related Posts

Während der Veröffentlichungstermin weiterhin aussteht, kann davon ausgegangen werden, dass das neu entwickelte „Splinter Cell“ für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheinen wird.

Weitere Meldungen zu Splinter Cell.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren