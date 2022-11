God of War Ragnarök: Die Abrechnung – Story-Guide Teil 6

Ihr habt schon fast die Hälfte der Story von "God of War Ragnarök" erreicht. Wie ihr den sechsten großen Abschnitt, Die Abrechnung, erfolgreich abschließt, verraten wir euch in unserem großen Story-Guide.

Achtung, es folgen massive Spoiler: Nachdem ihr das verschollene Heiligtum gefunden und erkundet habt, beginnt bei eurem anschließenden Besuch in Midgard eine neue Story-Quest: Die Abrechnung. Wie ihr diesen Abschnitt von „God of War Ragnarök“ erfolgreich löst, verraten wir euch in Teil 6 unseres Story-Guides.

Auf geht’s nach Vanaheim!

Kratos hat am Ende des vorherigen Kapitels erkannt, dass die Walküre, gegen die er und Atreus gekämpft haben, tatsächlich Freya war. Daraufhin schließen sie eine vorübergehende Allianz, um Odin zu erledigen, sollte es nötig sein. Zunächst müsst ihr zum mystischen Tor gehen, wo ihr euch mit Zwerg Brok trefft. Danach geht es ohne Umschweife weiter nach Vanaheim. Ihr landet im Gebiet Südliche Wildnis und folgt Freya, um in der Story voranzuschreiten.

Dieser Dschungel ist ein größeres Areal, in dem ihr einiges entdecken könnt. Um in der Story voranzukommen, müsst ihr Freya folgen. Euer Ziel ist es, dem Ursprung ihres Fluchs auf den Grund zu gehen und diesen, wenn möglich, zu brechen. Kurz nachdem sie sich in einen Falken verwandelt hat, gelangt ihr zu einem großen Tor. Dahinter werdet ihr einige Pflanzen entdecken, die nur in Vanaheim vorkommen. Sie sind giftig und explodieren, wenn ihr ihnen zu nahe kommt.

Ein kleines Stück weiter, werdet ihr auf einige Monster stoßen, mit denen ihr es bisher noch nicht zu tun hattet. Besonders gemein: Vor ihrem Ableben explodieren diese Gegner und setzen dabei Gift frei. Seid deshalb vorsichtig! Im südöstlich gelegenen Teil der Ruine müsst ihr nach oben klettern und anschließend den Weg nach Osten weitergehen. Hier wird Freya auf euch warten und ihr könnt eure Reise fortsetzen. Folgt dem Weg und wenig später folgt ein weiterer Kampf.

In Richtung Nordwest geht es weiter. Denkt hierbei an euren Kompass, der euch den Weg zum nächsten Story-Punkt weist. Ihr müsst unter einem Baumstamm hindurch und dann zu einer kleinen Unterführung. Kurz darauf erreicht ihr einen Fluss, den ihr überqueren und weiter gen Westen gehen müsst. Lauft weiter, bis ihr einem Wulver, einem Wolfmonster, begegnet und verpasst ihm eine ordentliche Abreibung – doch Achtung: Etwas später kommt ein zweiter Wulver dazu.

Geht weiter und an einer Stelle werdet ihr mit Brok zusammenarbeiten müssen, um ein Tor zu öffnen. Danach geht ihr nach oben, wo Kratos Fußspuren auffallen werden. Brok hat indes kein Glück und wird von irgendwas in eine Höhle gezerrt. Kurz darauf startet eine Zwischensequenz, in der ihr Bekanntschaft mit dem Krieger Freyr macht, dem Bruder eurer neuen Verbündeten Freya. Freyrs Lager wird also neues Gebiet auf eurer Karte vermerkt.

Das verlassene Dorf

Unterhaltet euch mit Freyr und geht danach mit Freya durch das Tor links von euch. Überquert die Brücke und folgt weiterhin eurer Begleiterin. Achtet immer wieder auf Giftpflanzen, die links und rechts am Wegesrand wachsen. Ein Stück weiter müsst ihr dann durch ein Stück kriechen und als Belohnung erwartet euch auf der anderen Seite ein Bosskampf. Der Gegner ist diesmal ein Wald-Vergessener, den ihr noch aus dem Vorgänger kennen könntet.

Ihr müsst abwarten, bis das Monster seine Brust öffnet, um euch mit heftigen Attacken zu treffen. Da diese jedoch etwas Zeit benötigt, könnt ihr ihm währenddessen die Axt entgegenschleudern. Ab und an werden kleine Stücke herausfallen, die ihr aufnehmen könnt. Bei Berührung explodieren sie, weshalb ihr sie erst werfen solltet, wenn der Bossgegner seine Brust öffnet. Gemein: Das Biest kann zwischenzeitlich Verstärkung rufen, was den Kampf etwas in die Länge zieht.

Sobald ihr den Bosskampf überstanden habt, geht zum Wasser und legt mit den Chaosklingen einen Weg frei. Wenig später erreicht ihr eine kleine Arena, in der bereits mehrere Gegner auf euch warten. Durchquert anschließend einen Tunnel und ihr werdet mit dem Östlichen Barri-Wald eine neue Region entdecken. Folgt nun einfach immer weiter dem Weg, ihr könnt euch nicht verlaufen. Ihr werdet einigen Monstern in die Arme laufen, die ihr erledigen müsst.

Ganz so einfach wird das jedoch nicht, denn während des Scharmützels erscheint ein etwas stärkeres Biest auf der Bildfläche, das euch mit Flammen angreift. Zu lange solltet ihr nicht in seiner unmittelbaren Nähe bleiben. Würfe mit eurer Leviathanaxt sind hier ein wirklich probates Mittel. Mit etwas Geduld erledigt ihr den Gegner letztendlich und könnt eure Reise fortsetzen. Klettert danach an der Wand nach oben. Auch hier gibt es wieder nur einen möglichen Weg.

Dieser wird euch in eine Höhle führen, in der einige Monster sind, die ihr besiegen müsst. Geht danach weiter in eine Hütte und ihr werdet eine Konstruktion entdecken, die ihr mit eurer Axt neu ausrichten könnt. Tut das, um euch mit einem Ankerpunkt auf die andere Seite zu schwingen. So erreicht ihr das neue Gebiet Verlassenes Dorf. Dort müsst ihr ein kleines Areal von Gegnern säubern. Ist das erledigt, könnt ihr das Tor öffnen und weiterziehen.

Haltet euch nun links und ihr werdet auf Giftnebel stoßen. Das Gefäß, aus dem dieser austritt, könnt ihr mit eurer Axt vereisen. Sobald das getan ist, könnt ihr passieren. Allerdings muss die Axt währenddessen an ihrem Platz bleiben, da Kratos ansonsten vom Gift dahingerafft wird. Hinter einem von Pflanzen zugewachsenen Torbogen müsst ihr Gärtner spielen: Zerlegt die Giftpflanzen und brennt mit euren Chaosklingen den Strauch nieder. Jetzt könnt ihr die Kette nach oben klettern. Klettert anschließend den nächsten Vorsprung nach oben. Interagiert dort mit der Kette und benutzt die so ausgerichtete Seilrutsche.

Bosskampf: Fiske

Danach müsst ihr mal wieder Freya folgen und euch mit euren Chaosklingen von einem Punkt zum nächsten bewegen. Ein Stück weiter gelangt ihr zu einer kaputten Holzbrücke, in deren Nähe ihr eine Konstruktion entdecken könnt. Diese müsst ihr mit euren Chaosklingen zunächst freilegen, um sie danach benutzen zu können. Das Ziel ist es nun, das Gefäß in Brand zu stecken und die Konstruktion so auszurichten, dass ihr das brennende Objekt gegen die Dornen auf der anderen Seite zu schwingen. Daraufhin müsst ihr nur noch den Ankerpunkt so ausrichten, dass ihr hinüberschwingen könnt.

Habt ihr das erledigt, könnt ihr euren Trip fortsetzen. Kurze Zeit später werdet ihr auf einen weiteren Schergen Odins treffen: Den Bossgegner Fiske. Er ist ein Hauptmann des Allvaters, dessen Waffe der Wahl eine Sense ist, die er mit tödlicher Präzision schwingt. Idealerweise solltet ihr seinen Angriffen ausweichen und dann ein paar Treffer landen. Zu lange solltet ihr jedoch nicht in seiner Nähe sein, denn die Nahkampfangriffe eures Feindes haben es richtig in sich.

Größere Probleme bereiten eigentlich nur sein Flächenangriff und die Attacke, die mit zwei blauen Kreisen angekündigt wird. Denkt bei letzterer daran, die Deckung des Bossgegners mit 2x L1 zu durchbrechen. Da Fiske ansonsten eher träge ist, solltet ihr ihn gut in die Knie zwingen können, indem ihr etwas um ihn herumtänzelt und auf den richtigen Moment wartet, um ihm ein paar ordentliche Treffer zu verpassen. Danach müsst ihr wieder Freya hinterher.

Lasst euch bei der nächsten drehbaren Konstruktion, zu der ihr gelangt, fallen. Alternativ könnt ihr sie zunächst benutzen, um an eine optionale Kiste heranzukommen. Interagiert unten mit der markierten Felswand und klettert nach oben. Wenig später werdet ihr vor einem großen Tor stehen, hinter dem sich Freyas Zuhause befindet. Nach einer Zwischensequenz erwartet euch ein weiterer, verdammt großer Bossgegner!

Bosskampf: Nidhöggr

Das Biest mit dem ihr es jetzt zu tun bekommt, ist ein sogenannter Nidhöggr und greift euch aus einem Portal heraus an. Um das Ungetüm besiegen zu können, müsst ihr gut mit Freya zusammenarbeiten. In der ersten Phase des Kampfes könnt ihr euch noch gut an die Bestie heranwagen, um ihren Kopf mit Nahkampfangriffen zu bearbeiten. Achtet jedoch darauf, dass sie euch nicht mit ihren Armen erwischt.

Habt ihr dem Nidhöggr genug Schaden zugefügt, erscheint das R3-Symbol auf dem Bildschirm und ihr könnt dem Monster eine ordentliche Breitseite verpassen. Sobald das einmal getan ist, habt ihr das Vieh auch aus seinem lauschigen Portal herausgezogen. Die Angriffe des Bossgegners werden sehr klar angezeigt. Primär wird er mit seinen Armen angreifen, wobei eine leuchtende Spur auf dem Boden erscheint, die ihr mit Kratos nicht berühren dürft. Versucht euer Glück, falls ihr es euch zutraut, gerne im Nahkampf. Achtet auf die Nahkampfattacken des Bosses und zieht ihm so allmählich mehr Lebensenergie ab.

In Acht nehmen müsst ihr euch vor allem vor einem Angriff, den euer Gegner mit seinem Schwanz ausführt. Dieser wird zuerst aufleuchten und dann seht ihr den Hinweis, dass ihr den Angriff mit einem Schildschlag (2x L1) unterbinden könnt – wenn ihr schnell genug seid. Solltet ihr das nicht sein, richtet dieser Angriff großen Schaden an. Sobald ihr ihm fast die Hälfte seiner Lebensenergie abgezogen habt, folgt ein kurzes QTE und die zweite Phase des Kampfes beginnt.

Nun wird sich der Nidhöggr um die Säulen wickeln, die sich in der Arena befinden, um euch von einer erhöhten Position aus anzugreifen. Besonders fies: Das Monster wird nun Weltenrisse einsetzen, um euch mit Überraschungsangriffen zu attackieren. Immerhin werden diese Angriffe von roten Kreisen angezeigt, ihr müsst diesen Aktionen des Bossgegners also unbedingt ausweichen. Denkt immer daran, Freya in den Kampf einzubeziehen, denn mit ihren Zauberpfeilen kann sie die Schwachstellen des Monsters markieren. Nutzt hier die eure Leviathanaxt. Beim letzten Angriff dieser Art müsst ihr die Chaosklingen einsetzen.

Sobald das R3-Symbol erneut eingeblendet wird, geht der Kampf in seine finale dritte Phase. Die Angriffe des Nidhöggrs sind nun schneller als zuvor und er wird versuchen, euch mit seinen flotten Angriffen zu überrumpeln. Wartet darauf, dass der Bossgegner seinen Magen öffnet und Freya diesen mit einem ihrer Pfeile markiert. Werft dann schnell eure Leviathanaxt auf die leuchtende Stellen, doch Achtung: Das Zeitfenster ist recht klein. Habt ihr dem Biest genug Schaden zugefügt wird es seinen Kopf hängen lassen und noch einmal wird das R3-Symbol aufleuchten. In einer brachial inszenierten Zwischensequenz findet der Kampf sein Ende.

Folgt nun wieder Freya und ihr werdet an eine Stelle kommen, an der eure Begleiterin einen ihrer Siegelpfeile abschießen muss. Nutzt anschließend eure Chaosklingen, um das Hindernis zu verbrennen. Ihr befindet euch nun wieder auf dem Rückweg und kommt an einer Arena vorbei, in der bereits einige von Odins Kriegern auf euch warten. Anschließend müsst ihr wieder Giftnebel aufhalten. Mit einem Siegelpfeil bleibt der Nebel nun eingeschlossen, selbst wenn ihr die Leviathanaxt wieder entfernt. So könnt ihr an beiden vorbeikommen. Allerdings hält das Eis deshalb nicht ewig, also beeilt euch!

Haltet euch an der nächsten Abzweigung rechts und ihr werdet auf Irrlichter treffen. Diese könnt ihr mit euren Angriffen nicht verletzten. Stattdessen muss Freya sie erst mit einem ihrer Pfeile erwischen. Anschließend könnt ihr die Viecher zerlegen. Folgt weiter Freya und behaltet die Markierung auf eurem Kompass im Blick, die euch den Weg zum nächsten Story-Abschnitt weist. Ein Stück weiter warten wieder einige Gegner, die ihr erledigen müsst.

Daraufhin werdet ihr zu einer Stelle am Wasser gelangen, die von Ranken versperrt wird. Hier müsst ihr drei Siegelpfeile abfeuern lassen und zwar so, dass sich das Feuer eurer Chaosklingen nach deren Einsatz auf alle drei Siegel sowie letztendlich die Dornenranken überträgt. Danach werdet ihr wieder auf Gegner treffen, die von euch besiegt werden wollen. Habt ihr alle Feinde besiegt, folgt ihr Freya zu einer Felswand und dann zurück ins Lager ihres Bruders. Dort angekommen, könnt ihr von Brok eure sowie Freyas Ausrüstung verbessern lassen. Holt nun noch fix Mimir und schon könnt ihr eure Reise fortsetzen.

Folgt dem Kompass zur nächsten Story-Markierung, wo Freya euren Meißel mit einem Zauber verstärken wird. Nachdem ihr euren Meißel eingesetzt hat, wird Freya die erschienenen Runen vorlesen und einen neuen Pfad öffnen. Lauft weiter zum Wasser, wo einmal mehr Pflanzen euch den Weg versperren. Ihr müsst drei Siegelpfeile nun so anordnen, dass sie sich gegenseitig überlappen. Das ist wichtig, damit die Flammen von einem Siegel aufs nächste überspringen.

Jetzt folgt nur noch eine kleine Bootsfahrt, die euch zum nächsten mystischen Tor führt. Kehrt dann zu Sindris Haus zurück, um die nächste Story-Mission zu beginnen. Damit habt ihr Die Abrechnung erfolgreich abgeschlossen. Falls ihr ein paar Tipps für die weiteren Abschnitte des Action-Abenteuers benötigen solltet, werft sehr gerne einen Blick auf unsere übrigen Story-Guides zu „God of War Ragnarök“.

Weitere Meldungen zu God of War Ragnarök.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren