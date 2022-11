Need for Speed Unbound: Der bisher ausführlichste Gameplay-Einblick

Need for Speed Unbound:

Ein dreiminütiges Gameplay-Video verschafft euch einen klaren Eindruck vom neuen "Need for Speed"-Ableger. Zum ersten Mal seht ihr hier die Speed-Race-Veranstaltungen.

"Need for Speed: Unbound" steuert auf den Release zu.

Das bisher ausführlichste Gameplay-Video zu „Need for Speed Unbound“ wurde hochgeladen. Hier sehen die Zuschauer den kürzlich vorgestellten Mercedes 190 E in Aktion. Drei Minuten lang dürft ihr bei rasanten Straßenrennen zugucken, wobei EA euch erstmals die Speed-Race-Events präsentiert.

Was sagen die Fans zu den gezeigten Spielszenen? Allgemein betrachtet kommt das Gameplay sehr gut an. Ein Nutzer hält besonders die Drift- und Grip-Elemente für gelungen. Jemand anderes hebt wiederum die Spielwelt hervor, die lebendiger als in vorherigen Teilen wirkt. Grundsätzlich lobt die Community Electronic Arts dafür, mit dem Video einen ausführlichen Gameplay-Einblick zu liefern.

Ein anderer User glaubt: „Wenn das Endprodukt gut ausfällt, wird dies eines der besten Need for Speed-Spiele der letzten Jahre sein.“

Im neuen „Need for Speed“ geht es darum, an wöchentlichen Qualifikationsrennen teilzunehmen. Stellt ihr euch gut an, kommt ihr darüber zu The Grand, der ultimativen Streetrace-Herausforderung in Lakeshore. Während den Rennen müsst ihr nicht nur schneller als eure Widersacher sein, sondern auch die Cops austricksen. Begleitet werden die temporeichen Fahrten von cooler Hip-Hop-Musik.

Die Veröffentlichung findet am 2. Dezember dieses Jahres für PS5, Xbox Series X/S und PC statt. Im PlayStation Store zahlt ihr einen Betrag von 79,99 Euro. Wer EA Play abonniert hat, spart dabei zehn Prozent. Zusätzlich wird noch die Palace Edition mit weiteren Inhalten für 89,99 Euro geboten.

