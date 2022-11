Rainbow Six Siege: Die Crossplay-Unterstützung für die Konsolen hat einen Termin

Zumindest auf dem PC sowie den beiden Cloud-Gaming-Diensten Stadia und Luna unterstützt der Multiplayer-Shooter „Rainbow Six Siege“ bereits seit einer ganzen Weile plattformübergreifende Gefechte und das Cross-Save-Feature.

Nachdem bisher unklar war, wann auch die Konsolen an der Reihe sein werden, gab Ubisoft nun bekannt, dass die Crossplay- und Cross-Save-Funktionen mit dem Start der neuen Season „Operation Solar Raid“ den Weg auf die Konsolen finden werden. Die finale Season des siebten Jahres startet am 6. Dezember 2022 auf allen Plattformen.

Ab dann sind endlich gemeinsame Gruppen, bestehend aus PC-, PlayStation- und Xbox-Nutzern, möglich. Zudem könnt ihr von allen Plattformen, für die ihr „Rainbow Six: Siege“ euer Eigen nennt, auf eure Fortschritte und Inhalte zugreifen.

Die Battle-Pässe werden überarbeitet

In „Operation Solar Raid“ führt unser Weg nach Südamerika. Genauer gesagt nach Kolumbien, wo mit Ana „Solis“ Diaz eine neue Operatorin auf uns wartet. Ana verfügt über die Fähigkeit, mit ihrem SPEC-IO-Gadget strategisch wichtige Informationen über die Gadgets des gegnerischen Teams in Erfahrung zu bringen. Beispielsweise kann sie so deren Position orten und an ihre Mitstreiter weitergeben.

Ein weiterer Bestandteil der neuen Season ist die „Nighthaven Labs“ genannte Karte, bei der eine industrielle Architektur auf ein modernes Design trifft. Im Zuge der vierten Season des siebten Jahres nahmen die Entwickler von Ubisoft zudem Anpassungen an den Battle-Pässen vor, die nun nicht mehr linear verlaufen. Stattdessen wird es euch ermöglicht, unterschiedliche Pfade einzuschlagen, um so schneller an die gewünschten Belohnungen zu gelangen.

„Rainbow Six: Siege“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und die beiden Streaming-Dienste Stadia beziehungsweise Luna erhältlich.

