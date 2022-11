Forspoken: Special mit Gameplay, beantworteten Spielerfragen und mehr angekündigt

Nach einer weiteren Verschiebung ist Square Enix‘ neues Rollenspiel „Forspoken“ mittlerweile für eine Veröffentlichung Anfang 2023 vorgesehen.

Wie das japanische Unternehmen bekannt gab, wird interessierten Spielern und Spielerinnen vor dem offiziellen Release die Möglichkeit geboten, einen ausführlichen Blick auf das Fantasy-Abenteuer zu werfen. Die erste Deep-Dive-Episode eines ausführlichen Specials wird demnach am Donnerstag, den 1. Dezember 2022 um 12 Uhr unserer Zeit veröffentlicht und uns laut offiziellen Angaben sowohl frisches Gameplay-Material als auch interessante Details zu „Forspoken“ liefern.

Zu Wort kommen dabei Producer Akio Ofuji, Co-Director Takeshi Terada und Creative-Producer Raio Mitsuno, die laut offiziellen Angaben auch ausgewählte Fragen der Community beantworten werden.

Eine Open-World trifft auf Magie und Parkour

In „Forspoken“ schlüpft ihr in die Rolle der Protagonistin Frey Holland, die ihr Leben in New York City führt und sich eines schicksalsträchtigen Tages in der geheimnisvollen Welt von Athia wiederfindet. Mit einem magischen Band an ihrem Arm, das sie aus unerklärlichen Gründen in die Lage versetzt, mächtige Zauber zu wirken und sich in klassischer Parkour-Manier durch die offene Welt zu bewegen.

„Frey erfährt, dass dieses wunderschöne Land einst unter der Herrschaft gütiger Matriarchinnen namens Die Tantas florierte, bis eine vernichtende Pest alles korrumpierte, was sie berührte. Der so genannte Bruch verwandelte Tiere in Bestien, Menschen in Monster und teilte einst ertragreiche Landschaften in vier gefährliche Reiche. Die Tantas regieren jetzt im Zentrum ihrer zerstörten Herrschaftsgebiete als verrückte und bösartige Zauberinnen“, so die Beschreibung der Geschichte weiter.

Nun liegt es an euch, der düsteren Bedrohung auf den Grund zu gehen und den Kampf die gegen monströsen Kreaturen aufzunehmen, die den Frieden in der Welt von Athia bedrohen.

„Forspoken“ erscheint am 24. Januar 2023 für den PC und die PlayStation 5.

