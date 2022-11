Marvel’s Midnight Suns: Deutschsprachiger Launch-Trailer mit Einblicken in das Spiel

2K hat den offiziellen Launch-Trailer zu „Marvel’s Midnight Suns“ veröffentlicht. Er zeigt nicht nur die Auswirkungen von Liliths erfolgreicher Übernahme des Sanctum Sanctorums. Ebenfalls erhalten Spieler nach dem Start des unten eingebetteten Clips einen Eindruck von der deutschsprachigen Vertonung.

Mehrere Editions vorbestellbar

Kürzlich wurde auch der 13. und letzte spielbare Charakter des Basisspiels von „Marvel’s Midnight Suns“ vorgestellt. Es ist Hulk, der im Verlauf des Titels freigeschaltet werden kann und die Teams mit Stärke und Ausdauer unterstützt.

„Marvel’s Midnight Suns“ kann in mehreren Editions vorbestellt werden. Dazu gehören die Enhanced Edition für 74,99 Euro, die Digital+ Edition für 79,99 Euro und die Legendary Edition für 99,99 Euro. Sie umfassen neben dem Hauptspiel mehrere Erweiterungspacks, darunter in der teuersten Variante die Season-Pass-Inhalte.

Laut 2K sind die Midnight Suns ein außergewöhnliches Team aus erfahrenen Superhelden und gefährlichen Kriegern mit übernatürlichen Fähigkeiten aus dem gesamten Marvel-Universum, das sich gegen Lilith, die Mutter der Dämonen, zusammenschließen musste. „Ihr dämonischer Einfluss wächst und die Avengers entscheiden sich, das Feuer mit Höllenfeuer zu bekämpfen“, so die Macher.

„Marvel’s Midnight Suns“ erscheint am 2. Dezember 2022 für PS5, Xbox Series X/S und PC. Die Veröffentlichungstermine der Versionen für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben. Wie sich „Marvel’s Midnight Suns“ in den Tests schlägt, erfahrt ihr in Kürze.

