The Witcher: Rittersporn-Darsteller lobt Hemsworths Mut, die Rolle von Geralt zu übernehmen

Bekanntermaßen wird Liam Hemsworth ab der vierten Staffel Henry Cavill ersetzen und in der Netflix-Serie zu "The Witcher" in der Rolle des Hexers Geralt zu sehen sein. Eine durchaus mutige Entscheidung, die von Rittersporn-Darsteller Joey Batey lobend hervorgehoben wird.

Ende Oktober wurde bekannt gegeben, dass Henry Cavill sein Schwert und sein Medaillon nach der dritten Staffel von „The Witcher“ an den Nagel hängen und die Rolle des Hexers Geralt abgeben wird.

Als sein Nachfolger wurde Liam Hemsworth bestätigt, der den meisten unter euch vor allem durch „Die Tribute von Panem“ ein Begriff sein dürfte. Wie Hemsworth im Rahmen der entsprechenden Ankündigung anmerkte, ist er sich der Bedeutung der Rolle definitiv bewusst und sich im Klaren darüber, dass es eine große Herausforderung sein wird, Henry Cavill auf würdige Art und Weise zu ersetzen.

Im Interview mit „Redanian Intelligence“ sprach mit Joey Batey nun auch der Darsteller von Rittersporn über den Wechsel des Hauptdarstellers und lobte Hemsworth für seinen Mut.

Batey mit lobenden Worten für Hemsworth

„Die Stärke in ihm und der Mut, zu kommen und an einer Show wie dieser teilzunehmen, ist unglaublich, und ich hoffe, dass jeder das Engagement, das von ihm schon jetzt gezeigt wird, erkennt“, so Batey über den neuen Darsteller von Geralt. Wie Batey ausführte, konnte er mit Hemsworth bereits über die Rolle von Geralt sprechen und gewann den Eindruck, dass Hemsworth seine Rolle sehr ernst nimmt. Dies zeige sich unter anderem an der Tatsache, dass Hemsworth derzeit damit beschäftigt sei, sich über die Geschichte der „The Witcher“-Reihe zu informieren und hart für seine neue Rolle zu trainieren.

Auch wenn sich Batey über die kommende Zusammenarbeit mit Hemsworth freut, wird er Canvill laut eigenen Angaben vermissen: „Ich schickte ihm eine Nachricht, in der ich ihm nur sagte, wie sehr ihn jeder in der Show vermissen würde. Ich selbst mehr als die meisten, weil Henry und ich sehr gute Freunde sind und wir die letzten vier Jahre damit verbracht haben, diese Geschichten zu schreiben.“

Die dritte Staffel der „The Witcher“-Netflix-Serie startet im Sommer 2023. Unbestätigten Berichten zufolge könnte nach der dritten Season ein Spin-off zu den Ratten folgen, mit dem die Wartezeit auf die vierte Season überbrückt werden soll.

