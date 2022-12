Activision Blizzard: Microsoft soll rechtliche Schritte gegen eine FTC-Klage in Betracht ziehen

Vor wenigen Tagen erreichten uns unbestätigte Berichte, in denen die Rede davon war, dass die US-amerikanische FTC eine Klage gegen die geplante Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft plant. Wie Bloomberg berichtet, könnte Microsoft für den Fall der Fälle bereits eine Gegenklage vorbereiten.

Nachdem sich sowohl die EU als auch die Wettbewerbshüter in Großbritannien dazu entschlossen, die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft ausführlich zu prüfen, erreichten uns in der vergangenen Woche unbestätigte Berichte zu einem weiteren potenziellen Dämpfer.

Wie es hieß, soll die US-amerikanische Federal Trade Commission (kurz: FTC) eine sogenannte Antitrust-Klage gegen die rund 69 Milliarden US-Dollar schwere Übernahme vorbereiten. Ob damit der komplette Deal gekippt oder Microsoft einfach nur Zugeständnisse abgerungen werden sollen, darüber sind sich Experten noch uneins. Einem aktuellen Bericht von Bloomberg zufolge soll sich die Rechtsabteilung von Microsoft allerdings schon auf die mögliche Antitrust-Klage der FTC vorbereiten und eigene rechtliche Schritte in Betracht ziehen.

Diese sollen in die Wege geleitet werden, wenn es in der Tat zu einer Klage seitens der Federal Trade Commission kommt.

Microsoft bei einer Klage im Vorteil?

Laut der Analystin Jennifer Rie, die sich in den USA mit Antitrust-Klagen beschäftigt, könnte Microsoft im Fall einer Klage beziehungsweise Gegenklage am sprichwörtlich längeren Hebel sitzen, da es in den USA recht schwer sei, Kartell- und Antitrust-Klagen zu gewinnen. Allerdings könnte ein Rechtsstreit zwischen Microsoft und der FTC dazu führen, dass die Übernahme von Activision Blizzard weiter hinausgezögert wird und nicht wie geplant bis zum 30. Juni 2023 abgeschlossen werden kann.

Aller widrigen Umstände zum Trotz zeigen sich Microsoft und Actvision Blizzard weiter optimistisch, dass der bisher größten Übernahme in der Geschichte der Videospielgeschichte im Endeffekt grünes Licht gegeben wird. Allerdings betonte auch Activision Blizzard kürzlich, dass der Publisher gewillt ist, im Zweifelsfall für die Durchführung der Übernahme zu kämpfen. Aussagen, die sicherlich auch entsprechende rechtliche Schritte umfassen dürften.

Ob es überhaupt zu einer Kartell-Klage seitens der Federal Trade Commission kommen wird, bleibt allerdings abzuwarten. Eine offizielle Stellungnahme der US-Wettbewerbshüter zu den aktuellen Berichten steht nämlich weiter aus.

Quelle: Bloomberg

