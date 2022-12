Activision Blizzard x Microsoft: Führen Zugeständnisse zur FTC-Genehmigung der Übernahme?

Nachdem uns vor wenigen Tagen noch unbestätigte Berichte zu einer möglichen Kartell-Klage der US-amerikanischen FTC erreichten, könnte die Sachlage schon wieder anders liegen. Laut der New York Post könnten Zugeständnisse seitens Microsoft nämlich dazu führen, dass die Übernahme von Activision Blizzard von der FTC abgesegnet wird.

Auch in den vergangenen Tagen dominierte die geplante Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft die Schlagzeilen der internationalen Spielepresse.

Los ging es mit der unbestätigten Meldung, dass sich die US-amerikanische Federal Trade Commission (kurz: FTC) dazu entschieden haben könnte, eine Antitrust- beziehungsweise Kartell-Klage gegen die Übernahme einzureichen. Nachdem Bloomberg in dieser Woche berichtete, dass sich Microsoft für einen möglichen Rechtsstreit mit der FTC wappnet, sorgt die New York Post aktuell für neuen Gesprächsstoff.

Wie unter Berufung auf FTC-Insider berichtet wird, sollen zwei Mitglieder des Gremiums, das die knapp 69 Milliarden US-Dollar schwere Übernahme untersucht, auf der Seite von Microsoft stehen beziehungsweise die Übernahme befürworten. Dies würde innerhalb des Gremiums zu einer Pattsituation führen, die laut der New York Post die Position der FTC-Vorsitzenden Lina Khan entscheidend schwächen könnte.

Khan wollte offenbar Härte zeigen

Den unbestätigten Berichten zufolge ist Khan eine entschiedene Gegnerin der Übernahme und möchte den Deal vor Gericht bringen, um zu demonstrieren, dass die FTC gewillt ist, die Macht beziehungsweise den Einfluss großer Technologieunternehmen einzudämmen. Dem Bericht zufolge besteht das Gremium aus drei demokratischen Mitgliedern und einem Mitglied aus den Reihen der Republikaner. Die Republikanerin Christine Wilson habe bereits klar gemacht, dass sie die Übernahme unterstützt. Sollten sich die Angaben der New York Post bewahrheiten, dann scheint die Einheit der Demokraten zu bröckeln.

Mindestens einer der drei Demokraten im Gremium soll nämlich gewillt sein, die Position von Microsoft zu unterstützen und der Übernahme zuzustimmen. Dies würde zu einer Abstimmung von zwei zu zwei Stimmen führen. Um zu verhindern, dass ihre eigene Position geschwächt wird, soll Khan laut der New York Post mittlerweile erwägen, auf eine Klage zu verzichten und der Übernahme zuzustimmen, sofern Microsoft gewillt ist, nicht näher genannte Zugeständnisse zu machen.

Wie diese aussehen könnten, zeigen unbestätigte Berichte der New York Times, in denen es hieß, dass sich Microsoft dazu verpflichten könnte, die „Call of Duty“-Reihe für einen Zeitraum von zehn weiteren Jahren auf den PlayStation-Systemen anzubieten. Laut William Kovacic, dem ehemaligen Vorsitzenden der FTC, könnte es Khan nun vor allem darum gehen, das Gesicht zu wahren.

„Der Ausweg ist zu sagen: ‚Wir haben ein tolles Angebot bekommen und das nur, weil wir so knallhart sind'“, kommentierte Kovacic das Ganze. Erschwerend komme hinzu, dass Zugeständnisse dieser Art die Übernahme wahrscheinlicher machen. „Was es schwierig macht, ist, wenn Microsoft zu seinen Freunden in Blau geht und sagt: ‚Wir haben ein Lösungspaket für alle wahrgenommenen Probleme bereitgestellt, und die Leute bei der FTC sind sehr unvernünftig, wenn sie es nicht annehmen“, so Kovacic weiter.

Offizielle Stellungnahmen zum aktuellen Bericht der New York Post liegen bisher nicht vor.

