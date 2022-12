BioShock 4: Ghost of Tsushima-Autorin als neue Narrative-Lead verpflichtet

In dieser Woche erreichte uns ein kleines Lebenszeichen zum neuen "BioShock"-Projekt von Cloud Chamber Games beziehungsweise der Reihe an sich. Wie bestätigt wurde, trat Branchenveteranin Liz Albl dem Entwicklerteam als neue Narrative-Lead bei.

Mittlerweile arbeiten die Entwickler von Cloud Chamber Games seit mehreren Jahren an der Rückkehr der bekannten „BioShock“-Marke. Zum Leidwesen der wartenden Anhängerschaft wurde es in der Vergangenheit jedoch recht still um das Projekt.

Während weiterhin unklar ist, wann mit offiziellen Details zum nächsten „BioShock“ oder gar der offiziellen Enthüllung des Titels zu rechnen ist, erreichte uns in dieser Woche ein kleines Lebenszeichen. Wie Liz Albl über ihren eigenen Twitter-Kanal bestätigte, heuerte sie kürzlich bei Cloud Chamber Games an und wird bei der „BioShock“-Serie zukünftig den Posten der Narrative-Lead bekleiden.

In den vergangenen Jahren arbeitete die Autorin für unterschiedliche Studios und wirkte an diversen namhaften Produktionen mit.

Die Senior-Writerin hinter Ghost of Tsushima

Laut ihrem Lebenslauf nahm die Karriere von Albl beim französischen Publisher Ubisoft ihren Anfang. Hier wirkte sie zunächst als Autorin am Stealth-Action-Titel „Assassin’s Creed 4: Black Flag“ mit. Auch an den Geschichten von „Far Cry 5“ und „Watch Dogs: Legion“ war sie beteiligt, ehe der Weg von Liz Albl zum im US-amerikanischen Bellevue ansässigen Studio Sucker Punch führte.

Beim PlayStation-Studio war Albl als Senior-Writerin maßgeblich für die Geschichte und die Dialoge des Samurai-Abenteuers „Ghost of Tsushima“ mitverantwortlich. Anschließend stieß die Branchenveteranin zum Entwicklerstudio Monolith Productions, für das sie rund zwei Jahre am neuen „Wonder Woman“-Spiel arbeitete. Nun hilft Albl also bei der Realisierung des nächsten „BioShock“-Projekts.

Unbestätigten Berichten zufolge wird unser Weg im neuen „BioShock“ in die Antarktis führen. Laut dem Twitter-Kanal „Oops Leaks“ wird eine Geschichte erzählt, die durch zahlreiche Nebenquests ergänzt wird und euch je nach Vorgehensweise mit einem von mehreren unterschiedlichen Enden bedenkt.

Sollten die Angaben von „Oops Leaks“ den Tatsachen entsprechen, dann sollten wir nicht vor Ende 2024 mit dem Release des nächsten „BioShock“-Kapitels rechnen.

— Liz Albl (@mslizalbl) December 7, 2022

