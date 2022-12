The Witcher: Leitender Entwickler würde gerne nach Temerien zurückkehren

The Witcher:

Der nächste Hauptteil der "The Witcher"-Reihe wird noch einige Zeit auf sich warten lassen. Jedoch hat Series Narrative Lead Philipp Weber schon einmal verraten, wohin es ihn am liebsten noch einmal verschlagen würde.

In der kommenden Woche wird das Fantasy-Rollenspiel „The Witcher 3: Wild Hunt“ das heißerwartete Upgrade für die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S sowie ein entsprechendes Updates für den PC erhalten. Doch dies wird nicht das Ende der Reihe sein, wie CD Projekt RED vor einigen Monaten auch offiziell bestätigte.

Wohin führt die nächste Reise?

So arbeitet man bereits an einer neuen Hexer-Saga, während sich parallel auch ein waschechtes Remake des ersten „The Witcher“-Spiels in Entwicklung befindet. Es ist jedoch noch nicht bekannt, wohin es die Spieler im vierten Hauptteil der Marke führen wird. Gegenüber GamesRadar hat Series Narrative Lead Philipp Weber seinen persönlichen Wunsch geäußert.

„Ich würde immer gerne nach Temerien und Wyzima zurückkehren und sehen, wie es jetzt aussieht. Deshalb bin ich sehr froh, dass wir das The Witcher 1-Remake machen“, heißt es in seiner Aussage. Es wäre sicherlich interessant zu sehen, wie sich das Königreich nach den Ereignissen aus „The Witcher 3: Wild Hunt“ verändert hat.

Allerdings ist noch lange nicht bekannt, wie die Geschichte tatsächlich fortgeführt wird. Es wird voraussichtlich noch einige Jahre dauern, bis wir diesbezüglich Gewissheit erhalten. Dementsprechend sollte man vielleicht erst noch einmal die Geschichte aus „The Witcher 3: Wild Hunt“ in aller Ruhe mit den technischen Verbesserungen genießen.

Weitere Meldungen zu The Witcher:

Sobald weitere Informationen zu der Zukunft der Reihe enthüllt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

Weitere Meldungen zu The Witcher – A new Saga begins.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren