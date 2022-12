Warhammer 40.000 Space Marine 2: Trailer liefert erstes Gameplay aus dem Sci-Fi-Shooter

Auch zu "Warhammer 40.000: Space Marine 2" wurde auf den The Game Awards 2022 ein neuer Trailer veröffentlicht. Dieser liefert uns die ersten Spielszenen aus dem Science-Fiction-Shooter.

Auf den The Game Awards 2022 in der heutigen Nacht wurden zahlreiche Spiele enthüllt oder vorgestellt. Auch das Ende 2021 angekündigte „Warhammer 40.000: Space Marine 2“ gehörte zu den Titeln, die in Form eines neuen Trailers präsentiert wurden.

Wie in dieser Woche bereits vom Insider Tom Henderson angedeutet, liefert uns der frisch veröffentlichte Trailer erste Eindrücke aus dem Gameplay des düsteren Science-Fiction-Shooters. Darüber hinaus wird uns ein Blick auf die Geschichte und die Spielwelt von „Warhammer 40.000: Space Marine 2“ ermöglicht.

Release im nächsten Jahr bestätigt

Und eine weitere Angabe von Henderson sollte sich bewahrheiten: Ergänzend zur Veröffentlichung des Trailers wurde bekannt gegeben, dass „Warhammer 40.000: Space Marine 2“ im Laufe des Jahres 2023 veröffentlicht wird. Einen konkreten Termin nannten Focus Entertainment und die Entwickler von Saber Interactive bislang jedoch nicht.

Offiziellen Angaben zufolge schlüpft ihr in dem Third-Person-Shooter in die Rolle des Protagonisten Captain Titus und nehmt den Kampf gegen eine dunkle Bedrohung auf. Weiter werden intensive Feuergefechte, abwechslungsreiche Schauplätze und eine Geschichte voller Geheimnisse versprochen.

„Warhammer 40.000: Space Marine 2“ befindet sich für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S in Entwicklung. Weitere Details zum Shooter möchte Saber Interactive in den kommenden Monaten nennen.

