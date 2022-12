Final Fantasy VII Rebirth: Zack soll offenbar eine wichtigere Rolle spielen

In einem Interview mit der japanischen Famitsu bestätigte der Synchronsprecher Kenichi Suzumura, dass er in "Final Fantasy VII: Rebirth" erneut als Zack Fair zu hören sein wird. Wie der Sprecher andeutete, könnte Zack im zweiten Teil des Remakes eine wichtigere Rolle spielen als noch im Original aus dem Jahr 1997.

Im Juni dieses Jahres kündigte Square Enix mit „Final Fantasy VII Rebirth“ das zweite Kapitel des „Final Fantasy VII“-Remakes für die PlayStation 5 an.

Im Interview mit der japanischen Famitsu verlor der Synchronsprecher Kenichi Suzumura ein paar Worte über das Projekt und bestätigte zum einen, dass er in „Final Fantasy VII Rebirth“ erneut in die Rolle des Charakters Zack Fair schlüpfen und ihm seine Stimme leihen wird. Des Weiteren deutete der Synchronsprecher an, dass sich die Entwickler von Square Enix dazu entschieden haben könnten, die Rolle von Zack in der Geschichte auszubauen.

Suzumura dazu: „Die Menge an Dingen, über die ich tatsächlich sprechen kann, ist sehr begrenzt, aber es scheint, dass Zack auch eine aktive Rolle im Spiel spielt (lacht).“

Der Release soll 2023 erfolgen

Näher ins Detail ging Suzumura zwar nicht, dürfte mit seinen Aussagen aber immerhin verdeutlicht haben, dass die Arbeiten an der Vertonung von „Final Fantasy VII Rebirth“ in vollem Gange sind. Das zweite Kapitel des „Final Fantasy VII“-Remakes erhielt bisher keinen Releasetermin und wurde lediglich für eine Veröffentlichung im Jahr 2023 bestätigt. Auch wenn „Rebirth“ die Geschehnisse des ersten Teils aufgreifen und dessen Geschichte fortsetzen wird, werden laut Creative-Director Tetsuya Nomura auch Spieler und Spielerinnen auf ihre Kosten kommen, die erst mit „Rebirth“ in die dreiteilige Remake-Saga einsteigen.

Laut offiziellen Angaben bleibt der Kern der originalen „Final Fantasy VII“-Geschichte aus dem Jahr 1997 zwar erhalten. Auf der anderen Seite werden die Entwickler jedoch die Möglichkeit nutzen, die Spielwelt von „Rebirth“ mit verschiedenen kleinen Geheimnissen und optionalen Inhalten zu versehen, mit denen die Handlung und die Hintergrundgeschichten der verschiedenen Charaktere erweitert werden.

Die größte Herausforderung besteht demnach darin, die Geschichte von „Final Fantasy VII“ sinnvoll auszubauen, ohne das die ursprüngliche Erfahrung verloren geht. Unter dem Strich gehe es nämlich darum, sowohl Neulinge als auch Fans des 1997 veröffentlichten Originals zu begeistern.

„Final Fantasy VII Rebirth“ erscheint 2023 für die PlayStation 5.

