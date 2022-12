Octopath Traveler 2: Dieb & Kleriker zeigen sich im Trailer – Neue Details zum Job-System

Zu den Projekten, die der japanische Publisher Square Enix im kommenden Jahr für die Konsolen und den PC veröffentlichen wird, gehört das Rollenspiel „Octopath Traveler 2“.

Zu diesem nannte Square Enix heute weitere Details und ging dabei auf das überarbeitete Job-System ein, das im Vergleich mit seinem Pendant aus dem ersten Teil diverse neue Features spendiert bekam. Darunter die Möglichkeit, im Laufe der Kampagne Sekundärjobs freizuschalten, die es euren Helden ermöglichen, Waffen anderer Klassen auszurüsten und auf einen größeren Pool an Fähigkeiten zuzugreifen.

Des Weiteren bestätigte Square Enix, dass in der gesamten Welt von „Octopath Traveler 2“ Gilden auf euch warten, denen ihr beitreten könnt. Indem ihr Aufträge für die Gilden abschließt, erhaltet ihr verschiedene Belohnungen. Darunter auch die Lizenzen, mit denen sich die Sekundärjobs freischalten lassen.

Zwei weiteren Klassen vorgestellt

Ergänzend zu den Details zum Job-System stellte Square Enix einen neuen Trailer zu „Octopath Traveler 2“ bereit, in dem mit dem Dieb und dem Kleriker zwei weitere spielbare Klassen zu sehen sind. Der Dieb Throné ist Mitglied der Blacksnakes genannten Diebesgilde und verfügt zum einen über die Fähigkeit, Gegenstände von NPCs zu stehlen. Ein anderer Skill versetzt den Dieb in die Lage, Widersacher aus dem Hinterhalt KO zu schlagen und so einen Kampf zu verhindern. Die Fähigkeit „Blessing of Darkness“ wiederum, mit der die eigene Gruppe gestärkt werden kann, steht lediglich in der Nacht zur Verfügung.

Der Kleriker trägt in „Octopath Traveler 2“ den Namen Temenos und fungiert in erster Linie als Supporter eurer Gruppe. Eine der Fähigkeiten von Temenos ermöglicht es ihm, NPCs zu führen und sie als Mitglieder seiner Gruppe herumzuführen. Gelingt es Temenos, Gegner im Kampf „zu brechen“, ist er zudem in der Lage, ihnen wertvolle Informationen zu entlocken. Kämpft ihr in der Nacht, könnt ihr Temenos‘ „Urteil des Mondlichts“-Skill nutzen, um die gegnerischen Truppen entscheidend zu schwächen. Das „Urteil“ wiederum senkt die Schildpunkte eurer Gegner.

„Octopath Traveler 2“ erscheint am 24. Februar 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5 und die Switch.

