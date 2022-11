Octopath Traveler 2: Mehr Charakter-Interaktionen und verzweigte Geschichten versprochen

Laut Game-Director Keisuke Miyauchi nahmen sich die Entwickler bei den Arbeiten an "Octopath Traveler 2" das Feedback der Community zum ersten Teil zu Herzen. Dieses führte laut Miyauchi unter anderem zu mehr Interaktionen zwischen den Charakteren und verzweigten Handlungssträngen.

Mit „Octopath Traveler 2“ kündigte Square Enix im September dieses Jahres den offiziellen Nachfolger zum 2018 veröffentlichten Rollenspiel an.

In einem Interview blickt der für „Octopath Traveler 2“ verantwortliche Game-Director Keisuke Miyauchi noch einmal auf die Arbeiten am Nachfolger zurück und wies darauf hin, dass das Feedback der Spieler und Spielerinnen zum ersten Teil eine wichtige Rolle spielte. Dieses führte laut Takahashi dazu, dass die Charaktere im Nachfolger mehr miteinander interagieren als noch im originalen „Octopath Traveler“.

„Wir haben viel Feedback von Spielern des ersten Spiels erhalten, die sagten: ‚Wir wollen Dialoge zwischen den Protagonisten sehen, die über das Reisegeplänkel hinausgehen‘“, ergänzte Miyauchi. „Wir dachten dasselbe, als wir das erste Spiel spielten, und das Hinzufügen von Dialogen würde dazu führen, dass sich die Leute mehr in die Charaktere verlieben. Also haben wir das in dieses Spiel eingebaut.“

Die Geschichte der Helden im Fokus

Genau wie im ersten Teil werden in „Octopath Traveler 2“ vor allem die individuellen Geschichten und Schicksale der Charaktere im Mittelpunkt stehen. Im Nachfolger werden sich die unterschiedlichen Handlungsstränge laut Miyauchi jedoch deutlich öfter kreuzen, als dies im ersten Teil der Fall war.

„Es gibt acht Charaktere mit starken Persönlichkeiten, daher ist es natürlich, dass die Leute einen Dialog zwischen ihnen sehen möchten“, führte der Game-Director aus. „Sie nennen einander beim Namen und ihre Geschichten kreuzen sich. Daher fühlt es sich tatsächlich so an, als würden diese Charaktere zusammen reisen. Natürlich stehen die acht individuellen Geschichten jeder Figur immer noch im Mittelpunkt, aber wir würden es begrüßen, wenn die Leute die Kreuzgeschichten als ergänzende Geschichten genießen könnten.“

„Octopath Traveler 2“ erscheint am 24. Februar 2023 für die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Switch und den PC.

