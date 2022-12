Like a Dragon Ishin: Neuer Trailer zeigt den Brawler-Stil in Aktion

Heute zeigt sich das "Yakuza"-Spin-off "Like a Dragon: Ishin" in einem neuen Trailer. In dem Video wird euch ein Blick auf den bekannten Brawler-Stil ermöglicht, der natürlich auch dieses Mal mit von der Partie ist.

Nachdem sich die Community über Jahre für einen Release im Westen einsetzte, hatte Sega vor wenigen Wochen endlich ein Einsehen mit der Anhängerschaft und kündigte „Like a Dragon: Ishin“ offiziell für den europäischen und nordamerikanischen Markt an.

Das Remake zum Spin-off bekommt im Vergleich mit dem Original aus dem Jahr 2014 nicht nur eine überarbeitete Grafik spendiert. Darüber hinaus besserten die Entwickler der Ryu Ga Gotoku Studios im spielerischen Bereich nach und ebneten zudem neuen Charakteren, die auf bekannten Gesichtern der „Yakuza“-Reihe basieren, den Weg in die Neuauflage. Nichts geändert hat sich hingegen an den unterschiedlichen Kampfstilen, auf die ihr zurückgreifen könnt.

Mit von der Partie ist beispielsweise der Brawler-Stil, der sich in einem frisch veröffentlichten Trailer zeigt.

Ein Abstecher in die Welt der Samurai

Die Geschichte von „Like a Dragon: Ishin“ führt euch in die Zeit der Samurai. Genauer gesagt in das Jahr 1860. In der Rolle von Sakamoto Ryoma alias Kazuma Kiryu seht ihr euch mit der japanischen Unterwelt konfrontiert und nehmt den Kampf gegen eine gefährliche Verschwörung auf. Im Laufe der Geschichte stoßt ihr dabei auf bekannte „Yakuza“-Größen wie Goro Majima, die in dieser fiktiven Welt ihre ganz eigenen Pläne und Motivationen verfolgen.

„Erlebe hautnahe Kämpfe, die Feuerwaffen und Schwerter aus der Feudalzeit kombinieren, während die Spieler zwischen vier verschiedenen Kampfstilen wechseln: Schwertkämpfer, Schütze, wilder Tänzer und Schläger. Eine große Auswahl an verschiedenen Waffen markiert den historischen Übergang zwischen klassischem Schwertkampf und moderner bewaffneter Kriegsführung“, führen die Entwickler zum Samurai-Spin-off aus.

„Like a Dragon: Ishin“ erscheint am 21. Februar 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

