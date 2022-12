Ripout: Spielszenen aus dem Sci-Fi-Horror-Koop-FPS veröffentlicht

Pet Project Games und der Publisher 3D Realms sorgten Anfang des Jahres für die Ankündigung von „Ripout“. Damit erwartet die Spieler ein kooperativer Horror-Shooter für die Konsolen der aktuellen Generation sowie für den PC.

Was sich seit der Ankündigung vor fast einem Jahr getan hat, zeigt in kurzen Auszügen ein neuer Trailer, der Einblicke in das Gameplay gewährt. „Wir freuen uns, den Spielern zeigen zu können, wie wir Ripout vor der Veröffentlichung im Jahr 2023 auf PC, PlayStation und Xbox verfeinert und verbessert haben“, so Goran Rajsic, Lead Game Designer bei Pet Project Games, zum unten eingebetteten Video.

Wehrt euch mit anpassbaren Biotech-Waffen

„Ripout“ ist ein Sci-Fi-Horror-Koop-FPS mit anpassbaren Biotech-Waffen. Dazu gehört die sogenannte Living Pet Weapon (LPW), eine grausige Waffe, die in der Lage ist, fortschrittliche Technologien von niedergestreckten Mutanten zu absorbieren, darunter Schild-, Plasma- und Teleportations-Biotech-Upgrades.

Das Spiel verfügt außerdem über ein System, mit dem Feinde ihre Körper umgestalten und andere Feinde assimilieren können, um „schreckliche Massen von bedrohlichem biologischem und technologischem Material“ zu schaffen.

Die Spieler müssen mit ihren Koop-Partnern in prozedural generierten Spielabschnitten, die laut Hersteller eine Vielzahl von Missionen und Zielen für unterschiedliche Spielstile bieten, gegen allerlei Bedrohungen ankämpfen. Mit dem Koop-Gameplay bietet „Ripout“ einen skalierbaren Schwierigkeitsgrad, sodass sichergestellt werden kann, dass Teams „immer eine spaßige und dennoch herausfordernde Erfahrung“ haben.

Außerdem wird es ein HUB-Schiff geben, auf dem sich Spieler zwischen den Patrouillen ausruhen können. „Hier kannst du mit deinen Freunden abhängen, ein paar Arcade-Minispiele aus den 80ern spielen und deine Ausrüstung anpassen, um für eine weitere zufällig generierte Mission bereit zu sein“, so die Entwickler.

Das könnte euch ebenfalls interessieren:

„Ripout“ wird 2023 für PS5, Xbox Series X/S und PC erscheinen. Nachfolgend können sich Interessenten den Trailer mit einigen Spielszenen aus dem Shooter anschauen:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Ripout.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren