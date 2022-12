UK-Charts: Crisis Core Final Fantasy VII Reunion mit einem verhaltenen Start

Ein weiteres Mal stellten GamesIndustry.biz und die Marktforscher von GfK Chart-Track pünktlich zum Start in die neue Woche die Software-Charts aus Großbritannien bereit.

Die Charts, bei denen lediglich Verkäufe über den britischen Einzelhandel berücksichtigt wurden, beziehen sich auf den Zeitraum zwischen dem 12. und dem 17. Dezember 2022. In der vergangenen Woche gelang es Electronic Arts‘ Fußball-Simulation „FIFA 23“, den Platz an der Spitze der UK-Retail-Charts zurückzuerobern. Im Vergleich mit der Vorwoche legten die Absatzzahlen von „FIFA 23“ um 67 Prozent zu.

Auch die Verkaufszahlen des Infinity Ward-Shooters „Call of Duty: Modern Warfare 2“ legten zu. In diesem Fall um 13 Prozent, was den zweiten Platz bedeutete. Die Absätze von „God of War: Ragnarök“, dem Spitzenreiter der letzten Woche, hingegen gingen um 23 Prozent zurück, wodurch sich das neue Abenteuer von Kratos und Atreus nur noch auf dem dritten Rang einfand. Auf den weiteren Plätzen folgen diverse Switch-Titel wie „Mario Kart 8 Deluxe“, „Pokèmon Violet“ oder „Nintendo Switch Sports“.

Der einzige namhafte Neueinsteiger in Form des Rollenspiel-Remasters „Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion“ stieg auf dem achten Platz in die britischen Retail-Charts ein. 70 Prozent der in der ersten Verkaufswoche abgesetzten Einheiten entfielen laut GamesIndustry.biz auf die PlayStation 5-Fassung.

Anbei die Top der letzten Woche in der Übersicht.

UK-Retail-Charts: Die Top 10 vom 12. bis zum 17. Dezember 2022

1. FIFA 23

2. Call of Duty: Modern Warfare 2

3. God of War Ragnarok

4. Mario Kart 8 Deluxe

5. Pokémon Violet

6. Nintendo Switch Sports

7. Pokémon Scarlet

8. Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion

9. Minecraft: Switch Edition

10. Just Dance 2023

Maybe my expectations were too low, but I thought the Crisis Core Final Fantasy game did quite well at UK retail. No.8 in the charts. 70% of sales on PS5, 12% PS4, 12% Switch, 6% Xbox… that’s just physical sales. Xbox is more digital than the others — Christopher Dring (@Chris_Dring) December 19, 2022

