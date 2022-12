Project The Perceiver: Reichlich Gameplay aus dem chinesischen Open-World-Actionspiel

Project The Perceiver:

Zum chinesischen Multiplattform-Open-World-Actionspiel "Project: The Perceiver" wurde ein Gameplay-Video veröffentlicht, das auf einem Livestream der Entwickler basiert.

Nachdem der chinesische Entwickler Papergames und das interne Studio 17ZHE vor einigen Wochen „Project: The Perceiver“ offiziell machten, folgte in dieser Woche ein Gameplay-Video, das eine Dreiviertelstunde in den Titel hineinschnuppern lässt. Angeschaut werden kann der Clip unterhalb dieser Zeilen oder direkt auf Youtube.

Das neue Gameplay-Material von „Project: The Perceiver“ basiert auf einem Livestream der Entwickler, in dem einige wichtige Mitglieder des Projekts mehr über die Mechanik und das Gesamterlebnis erklärten. Aufgrund der Sprachbarriere hält sich der Informationsgehalt für die meisten europäischen Spieler aber eher in Grenzen.

Nehmt an den „härtesten Kämpfen“ teil

Das Gameplay ansich ist weitgehend selbsterklärend: Abgesehen vom rasanten Kampfsystem scheint es einige spezielle Plattform-Missionen mit herausfordernden Umgebungselementen und Hindernissen zu geben. Auch die grafische Gestaltung macht einen ordentlichen Eindruck.

Beschrieben wird „Projekt: The Perceiver“ als ein Multiplattform-Open-World-Actionspiel. Spieler treffen laut der Angabe der Entwickler auf eine chaotische Welt sowie auf eine Vielzahl von Charakteren. Dabei gilt es, die „unverwechselbaren Ideale“ zu konsolidieren und „an den härtesten Kämpfen“ teilzunehmen.

Zur Handlung heißt es: „Während der Tianhu-Periode der Xuantang-Dynastie wurde ein bizarres Wesen auf dem Lande entdeckt. Es hatte eine üble Farbe und eine unbeschreibliche Form. Die Menschen waren verängstigt. Trotz der Versuche, dieses Omen zu erraten, konnte keine Schlussfolgerung gezogen werden.“

Während ihrer Spielsession sollen die Spieler an verborgenen Orten zahlreiche Geheimnisse erforschen und sich mit allerlei Widersachern auseinandersetzen.

Sobald weitere Informationen zu „Project The Perceiver“ eintreffen, darunter der Veröffentlichungstermin erfahrt ihr es auf PLAY3.DE. Nachfolgend könnt ihr euch das anfangs erwähnte Gameplay-Video anschauen:

