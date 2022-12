The Witcher 3: PS5 vs. Xbox Series X im Grafik- und Performance-Vergleich

„The Witcher 3: Wild Hunt“ kam kürzlich als Complete Edition auf den Markt. Während Besitzer der ursprünglichen PS4- und Xbox One-Fassungen ohne Zusatzkosten auf die angepassten Versionen für PS5 und Xbox Series X/S umsteigen können, stellt sich die Frage, was sich mit der Complete Edition technisch getan hat.

Eine Antwort darauf liefert eine Analyse von Digital Foundry, in der die Entwicklerfähigkeiten des zuständigen Teams weitere Kratzer bekommen. Auf der PS5 und Xbox Series X kommt „The Witcher 3: Wild Hunt“ in der Complete Edition mit begleitenden Problemen auf unterschiedliche Ergebnisse. Allerdings hat keine der beiden Konsolen in allen Bereichen die Nase vorne.

Beispielsweise legt die neue Sony-Konsole hinsichtlich der Zeichendistanz vor: „Es scheint einen großen Unterschied in der Zeichendistanz zu geben, besonders bei Laub. Mit anderen Worten: Pflanzen werden auf der PS5 viel weiter weg gezeichnet als auf der Series X, wodurch die Welt der Xbox-Version kahler aussieht. Zumindest so lange, bis man in die Nähe kommt“, so Digital Foundry.

Das heißt, die tatsächliche Dichte des Laubes ist identisch, wenn es einmal komplett dargestellt wird. Doch auf der PS5 ist der Rendering-Bereich auf einen höheren Wert eingestellt.

Xbox Series X bietet den stabileren RT-Modus

Auch bei den Ladezeiten hat die PS5 die Nase vorne, während die Framerate auf der Xbox Series X in vielen Fällen stabiler als auf der aktuellen Sony-Konsole ist. Vor allem im RT-Modus schneidet die Microsoft-Konsole in „fast allen Fällen besser als die PS5“ ab.

Der einzige Bereich, in dem die Framerate auf der Xbox Series X einbricht, sei Novigrad, wo sie auf bis zu 23 FPS sinkt. Auch die PS5 hat in diesem Bereich Probleme.

„Der wahrscheinlichste Grund dafür ist laut PC-Tests ein CPU-Engpass auf beiden Seiten, obwohl die Series X auch hier in der Regel ein oder zwei Frames besser abschneidet, was auf ihre höhere Taktfrequenz zurückzuführen ist“, so die Publikation. Letztendlich laufe der RT-Modus in der Großstadt aber weder auf der PS5 noch auf der Xbox Series X gut.

Aufgrund der Probleme sind laut Digital Foundry weitere Verbesserungen notwendig: „Die Hauptprobleme betreffen die Stabilität – die Abstürze auf der PS5 und Series X – und auch die Leistung, die im RT-Modus mit 30 Bildern pro Sekunde zu kämpfen hat, vor allem auf der PS5.“

In Bezug auf die Features sei es zudem seltsam, dass „die Xbox Series X nicht so detailreich ist wie die PS5, was ein großer Vorteil gegenüber der Last-Gen-Version sein sollte“.

Der kompletten Artikel zur Performance von „The Witcher 3: Wild Hunt“ auf den Konsolen PS5 und Xbox Series X liefert weitere Details zu den Unterschieden und Gemeinsamkeiten. Wer etwas weniger lesen möchte, findet auf Resetera eine Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse. Ebenfalls wird die Performance im unten eingebetteten Video von Digital Foundry thematisiert.

Die „The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition“ wurde Anfang des Monats für PS5 und Xbox Series X/S veröffentlicht. Das Spiel erschien ursprünglich im Mai 2015 für PS4, PC und Xbox One.

Spieler, die in den Besitz der „The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition“ kommen möchten, können während des Januar-Sales im PlayStation Store für 29,99 statt 49,99 Euro zuschlagen.

