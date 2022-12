Ghost of a Tale 2: Sequel mit einem ersten Screenshot offiziell bestätigt

Bereits Anfang des Jahres wurde angedeutet, dass an einem Nachfolger zum sympathischen Überraschungshit „Ghost of a Tale“ gearbeitet werden könnte.

So wiesen die kreativen Köpfe hinter dem Projekt im Januar darauf hin, dass „2022 etwas für Mäuse-Fans im Petto haben wird“. Wie sich kurz vor dem Jahreswechsel herausstellte, versteckte sich hinter dieser Andeutung in der Tat die offizielle Ankündigung von „Ghost of a Tale 2“, die in dieser Woche erfolgte – ein erster Screenshot inklusive.

Wann mit der Enthüllung weiterer Informationen oder gar der ersten Spielszenen zu rechnen ist, wurde bislang nicht verraten.

Entwickler über den Wechsel auf die Unreal Engine 5

Bekanntermaßen entstand das originale „Ghost of a Tale“, das 2018 für den PC und 2019 für die Konsolen veröffentlicht wurde, noch auf Basis der Unity Engine. Beim Nachfolger hingegen wird auf die Unreal Engine 5 gesetzt, was für die Entwickler einiges an Einarbeitungszeit erforderte. Unter dem Strich benötigte das Studio laut eigenen Angaben rund ein Jahr, um den Wechsel auf den neuen Grafikmotor zu vollziehen und sich entsprechend einzuarbeiten.

„Das ist in der Tat alles andere als trivial. Wir haben es getan und es hat uns fast ein Jahr gekostet, in einer neuen Engine ohne Erfahrung wieder von vorne anfangen zu müssen (abzüglich der Assets natürlich). Es war eine schwierige Entscheidung und eine riesige Kugel für uns, auf die wir beißen mussten. Aber letztendlich hat es sich gelohnt“, so die Entwickler zum Wechsel auf die Unreal Engine 5.

Sollten sich weitere Details zu „Ghost of a Tale 2“ ergeben, erfahrt ihr es bei uns natürlich sofort.

