Konami: Publisher deutet weitere Spielankündigungen an

Nachdem es auf dem westlichen Spielemarkt um Konami in den vergangenen Jahren vergleichsweise ruhig wurde, möchte der japanische Publisher in diesem Jahr mit mehreren Neuerscheinungen zurückkehren.

In der jüngsten Neujahrsansprache verwies das Unternehmen auf „neuen Spiele zu bekannten Serien“ und bezog sich damit wahrscheinlich auf die im letzten Jahr angekündigten „Silent Hill“-Games und die „Castlevania“-Kooperation. Allerdings bestätigte Konami auch neue Projekte, die hinter den Kulissen in Arbeit seien.

„Frohes neues Jahr an alle Spielefans. Vielen Dank, dass ihr im vergangenen Jahr so viel Freude an den Spielen von Konami hattet“,. „Dieses Jahr ist das Jahr des Hasen und wir planen neue Spiele für bekannte Serien, mit dem Ziel, noch größere Fortschritte zu machen. Darüber hinaus sind neue Projekte, die wir noch nicht angekündigt haben, in vollem Gange.“

Laut Konami können sich Fans auf zukünftige Ankündigungen des Unternehmens freuen, die offenbar in den kommenden Monaten eintreffen werden.

Gerüchte um weitere Silent-Hill-Projekte

Schon zum Jahreswechsel machte das Gerücht die Runde, dass drei weitere „Silent Hill“-Projekte in Arbeit seien, die sich zu den bereits angekündigten Produktionen, darunter der Kinofilm „Return to Silent Hill“, das Remake von „Silent Hill 2“ und „Silent Hill f“, gesellen sollen. Das kürzlich in einer Alterseinstufung aufgetauchte „Silent Hill: The Short Message“ soll sich nicht unter den drei noch unangekündigten Projekten befinden.

Quellen von VGC wollten zuvor in Erfahrung gebracht haben, dass es sich bei einem der noch unangekündigten Titel um eine neue Version von „Metal Gear Solid 3: Snake Eater“ handelt, das beim in Singapur ansässigen Support-Studio Virtuous in der Entwicklung sei.

Auch an anderen Stellen tut sich etwas. „Dead Cells: Return to Castlevania“, ein Crossover-DLC mit der bekannten Konami-Franchise, wurde vor einigen Wochen angekündigt.

