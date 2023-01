Silent Hill: Drei unangekündigte Projekte in Arbeit?

Im Oktober des vergangenen Jahres machte Konami die Rückkehr der legendären Horror-Serie „Silent Hill“ offiziell und kündigte gleich mehrere Projekte auf Basis der Marke an.

Darunter befanden sich der neue Kinofilm „Return to Silent Hill“, das von Bloober Team entwickelte Remake zu „Silent Hill 2“ oder „Silent Hill f“, in dem unser Weg nach Japan führen wird. Geht es nach dem bekannten Industrie-Insider „Dusk Golem“ beziehungsweise „AestheticGamer“, dann ist das Ende der sprichwörtlichen Fahnenstange mit den im Oktober 2022 angekündigten Projekten noch lange nicht erreicht.

Stattdessen spricht der Insider von mindestens drei weiteren „Silent Hill“-Titeln, die sich laut seinen Informationen in Arbeit befinden und auf ihre Enthüllung beziehungsweise Ankündigung warten.

Naht die offizielle Ankündigung von Silent Hill: The Short Message?

Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass sich „Silent Hill: The Short Message“, das in der vergangenen Woche mit einer Alterseinstufung des Rating-Boards in Taiwan für die PlayStation 5 bestätigt wurde, laut „Dusk Golem“ nicht unter den angesprochenen Titeln befinden soll. „Da gibt es noch mindestens drei Silent Hill-Projekte, die bisher nicht angekündigt wurden. Short Message nicht inbegriffen. Ja wirklich. Einer von ihnen befindet sich allerdings noch in der frühen Entwicklung“, führte der Insider aus.

Näher ins Detail ging „Dusk Golem“ bezüglich der Titel oder der Entwickler, die an den Projekten arbeiten, nicht. Da Alterseinstufungen durch die Rating-Boards in Südkorea und Taiwan in der Vergangenheit immer wieder ein verlässlicher Hinweis auf bestehende Ankündigungen waren, wurde in den letzten Tagen spekuliert, dass zumindest „Silent Hill: The Short Message“ in Kürze vorgestellt werden könnte.

Weitere Meldungen zum Thema:

Unbestätigten Berichten zufolge haben wir es bei „The Short Message“ mit einem kostenlos spielbaren Teaser zu den kommenden „Silent Hill“-Titeln zu tun. Die Geschichte soll sich um die junge Frau Anita drehen, die versucht, aus einer von Monstern überrannten Wohnung zu fliehen und sich gleichzeitig von ihren Traumata zu befreien.

Quelle: The Gamer

Weitere Meldungen zu Silent Hill.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren