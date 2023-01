Skull and Bones: Piratenspiel zeigt sich in neuer Arte-Dokumentation

Skull and Bones:

Während die Veröffentlichung von "Skull and Bones" noch einige Monate auf sich warten lässt, taucht der Titel in einer neuen Doku von Arte auf. Darin wird das Leben der Piraten thematisiert.

Nach mehreren Verschiebungen ist die Veröffentlichung von „Skull and Bones“ für den 9. März 2023 geplant. Vorbereiten auf das Piratenabenteuer können sich Spieler schon im Vorfeld mit einer neuen Dokumentation, in der das Leben der Piraten beleuchtet wird.

Ausgestrahlt wird die Sendung im linearen TV am 7. Januar 2023 um 20:15 Uhr auf Arte. Ganz so lange müsst ihr aber nicht warten: In der Mediathek des Senders steht der Stream schon seit dem Jahreswechsel zur Verfügung. Entsprechend kann die 93 Minuten lange Doku nach einem Klick auf diesen Link gestartet werden. Verfügbar ist der Stream bis zum 7. März 2023.

Doku mit Spielszenen aus Skull and Bones

Die Dokumentation trägt den Titel „Piraten – Wie lebten sie wirklich“ und lässt nicht nur einen Blick in die Vergangenheit werfen. Auch die Zukunft taucht auf. Denn für die Produktion wurden einige Spielszenen genutzt, die dem kommenden „Skull and Bones“ entstammen. Darauf weist Ubisoft in einem Tweet hin.

Ebenfalls können sich Spieler bald mit einer Beta von „Skull and Bones“ beschäftigen. Sie soll vor dem weltweiten Start des Spiels stattfinden und Spielern „aus erster Hand einen Einblick in die gefährliche Welt von Skull and Bones“ gewähren.

Die grundlegende Entwicklung von „Skull and Bones“ wurde laut Ubisoft abgeschlossen. Die restliche Zeit soll dazu genutzt werden, um das Spielerlebnis anhand des Feedbacks der Spieler aus den technischen Tests und dem Insider-Programm zu verbessern und auszubalancieren.

Weitere Meldungen zu Skull and Bones:

Sollte es zu keinen weiteren Verschiebungen kommen, wird „Skull and Bones“ am 9. März 2023 für PS5, Xbox Series X/S, PC und Streamingdienste. den Markt erobern. Spieler starten im Piratenabenteuer als Außenseiter, dessen Ziel es ist, der berüchtigtste Pirat zu werden, der die Meere befahren hat.

