The Witcher 3: Termin der PS5-Retail-Fassung ist beim Händler aufgetaucht

Wann erscheint die Retail-Fassung von "The Witcher 3: Wild Hunt" für die PlayStation 5? Ein Händler könnte den Termin aus Versehen geleakt haben.

Mitte des vergangenen Monats hatte CD Projekt RED nach langer Wartezeit die PlayStation 5- sowie Xbox Series X/S-Version des Fantasy-Rollenspiels „The Witcher 3: Wild Hunt“ veröffentlicht und den Spielern einen Grund gegeben, einmal mehr mit Geralt von Riva durch Novigrad, Skellige und Co. zu reiten sowie auf Monsterjagd zu gehen.

Früher als gedacht?

Allerdings ist die aufgewertete Fassung bisher ausschließlich als digitale Version erschienen, wobei Besitzer der PlayStation 4- bzw. Xbox One-Version ein kostenloses Upgrade innerhalb der Konsolenfamilie erhielten. Doch einige Spieler würden sich sicherlich noch einmal eine physische Fassung des gefeierten Abenteuers wünschen.

Bisher hat CD Projekt RED noch keinen offiziellen Termin für eine weitere Retail-Fassung verraten. Jedoch könnte ein Händler bereits einen Termin vorab enthüllt haben. Die polnischen Kollegen von PPE haben bei Ultima einen Eintrag zur PS5-Retail-Fassung entdeckt, laut der sie bereits am 26. Januar 2023 zum Preis von 34,99 Euro veröffentlicht werden soll.

Dabei würde es sich laut dem Händler auch um eine Complete Edition handeln, die neben dem eigentlichen Hauptspiel auch die beiden Erweiterungen „Hearts of Stone“ und „Blood and Wine“ sowie alle weiteren bisher veröffentlichten DLCs und Updates beinhaltet. Selbstverständlich sind auch sämtliche technische Verbesserungen an Bord, die die neuesten Versionen erhalten haben.

Ob dieser Termin tatsächlich stimmt, ist nicht bekannt. Der polnische Händler hat den Eintrag inzwischen wieder entfernt, weshalb man Geduld bewahren muss. Sollte die Veröffentlichung so nah bevorstehen, sollte CD Projekt RED bald auch entsprechende Informationen mitteilen.

Wir werden euch entsprechend auf dem aktuellen Stand halten.

Quelle: PlayStation LifeStyle

