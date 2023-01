UK-Charts: GoW Ragnarök zum Jahresabschluss auf Platz 1

Welche Spiele haben die Briten in der letzten Woche des vergangenen Jahres am häufigsten gekauft? Das zeigen die heute veröffentlichten Einzelhandelscharts.

"God of War Ragnarök" stand zum Jahresende nochmal ganz oben.

In der letzten Woche 2022 eroberte „God of War Ragnarök“ ein weiteres Mal die Spitze der britischen Einzelhandelscharts. Viele Käufe sind auf das PS5-Bundle zurückzuführen, in dem der Titel enthalten ist.

Wir berichteten heute bereits: Auf der britischen Insel legte das neue „God of War“ den vierterfolgreichsten Launch im Jahr 2022 hin.

Auf Platz zwei folgt „FIFA 23“, das eine Woche zuvor die Charts anführte. Dahinter befinden sich übliche Dauerbrenner wie beispielsweise „Mario Kart 8 Deluxe“ oder „Pokémon Karmesin & Purpur“.

Praktisch jedes Spiel hat einen Rückgang der Verkäufe zu verzeichnen, weil es sich um die Woche nach Weihnachten handelt. Bei „God of War Ragnarök“ waren es immerhin nur 29 Prozent, während es bei „FIFA 23“ 65 Prozent sind.

Wenig erfolgreich waren „Need for Speed: Unbound“, „The Callisto Protocol“ und „Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion“. EAs Rennspiel beendete das Jahr auf Platz 31, während Glen Schofields Horrorschocker Rang 34 und die RPG-Neuauflage Rang 35 belegt.

Die Top 10 in der Übersicht

God of War Ragnarök FIFA 23 Mario Kart 8 Deluxe Call of Duty: Modern Warfare 2 Pokémon Purpur Nintendo Switch Sports Pokémon Karmesin Animal Crossing: New Horizons Minecraft (Switch) Sonic Frontiers

Im Vergleich mit dem Vorjahr sind die Einzelhandelskäufe um zehn Prozent gesunken. Allgemein betrachtet haben sich übrigens 94 Prozent aller Videospiele in digitaler Form verkauft.

Quelle: GamesIndustry

