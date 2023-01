Skylanders: Activision Blizzard deutet mögliche Remaster-Sammlung an

Nach dem Release von "Skylanders: Ring of Heroes" im Jahr 2018 verschwand die "Skylanders"-Reihe von Activision Blizzard in der Versenkung. Wie der Publisher in einer aktuellen Umfrage andeutete, könnte "Skylanders" auf kurz oder lang allerdings ein Comeback feiern.

In der Vergangenheit deuteten Umfragen von Entwicklern und Publishern immer wieder auf bevorstehende Veröffentlichungen oder zumindest Ankündigungen hin.

Könnte dies auch bei einer aktuellen Umfrage von Activision Blizzard der Fall sein, die an ausgewählte Spieler und Spielerinnen verschickt wurde? In der besagten Umfrage geht der kalifornische Publisher der Frage auf den Grund, ob Interesse an einem Comeback der „Skylanders“-Marke besteht. Im Detail geht es hier um eine Sammlung, die überarbeitete Versionen bisher veröffentlichten Ableger umfasst.

Zu den Besonderheiten der Neuauflagen gehört die Tatsache, dass die seinerzeit veröffentlichten Figuren nicht benötigt werden, um die Titel zu spielen.

Das hat es mit Skylanders auf sich

Die „Skylanders“-Reihe wurde von den Entwicklern von Toys for Bob erschaffen und nahm im Jahr 2011 ihren Anfang. Seinerzeit gehörte die Reihe zu den erfolgreichsten Toys-to-Life-Produkten, bei denen Videospiele mit physischen Spielfiguren kombiniert wurden. Als im Jahr 2016 der sechste Teil der „Skylanders“-Serie veröffentlicht wurde, waren rund 180 passende Action-Figuren erhältlich, die von den Spielern beziehungsweise Spielerinnen gesammelt und im Spiel freigeschaltet werden konnten, um beispielsweise ihre exklusiven Fähigkeiten zu nutzen.

Entsprechen die Angaben der befragten Nutzer den Tatsachen, dann könnte die Umfrage darauf hindeuten, dass eine mögliche Remastered-Fassung die drei Ableger „Spyro’s Adventure“, „Giants“ sowie „Swap Force“ enthält und im vierten Quartal 2023 erscheint. Die Figuren werden in der möglichen Neuauflage wie eingangs erwähnt nicht mehr benötigt. In welcher Form sich diese Design-Entscheidung auf das Gameplay an sich auswirkt, ging aus der Umfrage nicht hervor.

Related Posts

Erschwerend kommt hinzu, dass auch eine offizielle Stellungnahme seitens Activision Blizzard noch auf sich warten lässt.

Quelle: The Gamer

Weitere Meldungen zu Skylanders.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren