Wo Long Fallen Dynasty: Neues Gameplay zeigt Mount Tianzhu, verschiedene Waffen und mehr

Mit "Wo Long: Fallen Dynasty" haben die "Nioh"-Macher von Team Ninja ein weiteres heißes Eisen im Feuer. Was technisch wie spielerisch geboten wird, verdeutlicht euch ein frisch veröffentlichtes Gameplay-Video, das es auf eine Länge von rund zehn Minuten bringt.

Mit „Wo Long: Fallen Dynasty“ entsteht bei den „Nioh“-Machern von Team Ninja ein weiteres knackiges Action-Rollenspiel, das eure Geschicklichkeit auf eine ernsthafte Probe stellen wird.

Den Start in das neue Jahr versüßte uns das japanische Entwicklerstudio mit einem frischen Gameplay-Video, das es auf eine Länge von rund zehn Minuten bringt und in Zusammenarbeit mit den Kollegen von IGN veröffentlicht wurde. Das neueste Video zu „Wo Long: Fallen Dynasty“ ist in einem Gebiet namens Mount Tianzhu angesiedelt, das optisch etwas farbenfroher und freundlicher daherkommt, als es noch bei den zuletzt gezeigten Bereichen der Fall war.

Darüber hinaus dürft ihr einen Blick auf Waffen wie das klassische Schwert, den Bogen und den Kampfstab werfen.

Entwickler planen insgesamt drei DLCs

Wie kürzlich bekannt gegeben wurde, wird „Wo Long: Fallen Dynasty“ genau wie zuletzt „Strangers in Paradise: Final Fantasy Origin“ mit insgesamt drei Download-Erweiterungen versehen, die nach dem Release erscheinen. Im Detail haben wir es hier mit „Battle of Zhongyuan“ (Juni 2023), „Eroberer von Jiangdong“ (September 2023) und „Umbruch in Jingxiang“ (Dezember 2023) zu tun.

Auch mehrere Sammler-Editionen wie eine Digital-Deluxe-Edition wurden im Rahmen der Ankündigung bestätigt. Weitere Details zu den gebotenen Inhalten haben wir hier für euch zusammengefasst. „Wo Long: Fallen Dynasty“ erzählt eine fiktive Geschichte im alten China. Genauer gesagt in der Ära der drei Reiche, in der das Land von Dämonen und einer dunklen Bedrohung heimgesucht wird, die ihr in die Schranken weisen müsst.

Spielerisch wird das Action-Rollenspiel laut den Entwicklern von Team Ninja vor allem mit seinem hohen Schwierigkeitsgrad, spektakulären Bosskämpfen und seinem vielseitigen Kampfsystem punkten. Da zudem eine Sprungfunktion mit von der Partie ist, wird es euch ermöglicht, die Welt von „Wo Long: Fallen Dynasty“ ausgiebig zu erkunden.

„Wo Long: Fallen Dynasty“ wird am 3. März 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

