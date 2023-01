Madden NFL 23: Spieler verlieren Savegames durch Serverfehler

Schlechte Nachrichten für Spieler, die sich am 28. und 29. Dezember auf den Servern von „Madden NFL 23“ getummelt haben: Kurz vor Jahresende traten bei dem neuesten Spiel der beliebten Football-Reihe von Electronic Arts Probleme bei der Datenspeicherung auf. Laut dem Unternehmen können wohl nur rund 40 Prozent der dabei korrumpierten Speicherstände wiederhergestellt werden.

Entwickler arbeiten an der Wiederherstellung der Ligen

Wie Electronic Arts in seinem eigenen Forum schreibt, soll es zwischen dem 28. Dezember gegen 20.45 Uhr und dem 29. Dezember gegen 18.45 Uhr zu dem Fehler gekommen sein. Spieler, die sich in dieser Zeit auf den Servern von „Madden NFL 23“ eingeloggt haben, erhielten die Fehlermeldung, dass ihre Ligen nicht verfügbar seien. Dies sei durch einen Speicherfehler geschehen, der gleichzeitig zu einer Beschädigung der Franchise-Daten der eingeloggten Spieler führte.

EA entschuldigte sich für das Problem und gab an, dass die Entwickler bereits an einer Lösung arbeiten, um einige der Daten so schnell wie möglich über ein Backup wiederherzustellen. Allerdings sollen wohl nicht alle Ligen repariert werden können. Das Unternehmen geht davon aus, dass nur etwa 40 Prozent der beschädigten Daten wiederhergestellt werden können. Spieler, die sich während dem Fehlerzeitraum zwischen dem 28. und 29. Dezember nicht in „Madden NFL 23“ eingeloggt haben, sollen von dem Error nicht betroffen sein.

Schon das Vorgängerspiel, „Madden NFL 22“, hatte mit zahlreichen Bugs und Fehlern zu kämpfen. Mit „Madden NFL 23“ sollte es eigentlich besser werden. „Wir sind sehr zuversichtlich, dass Madden 23 die ausgefeilteste Version von Madden sein wird, die wir seit langem hatten“, so der Senior Producer Clint Oldenburg vor dem Launch. „Was ich nicht sagen werde, ist, dass es perfekt wird. Aber ich werde sagen, dass das Team immer noch danach strebt, Perfektion zu erreichen. So schwer das auch sein mag. Das ist unser Ziel.“

Quelle: EA, VGC

