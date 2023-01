Genshin Impact: Update 3.4 hat einen Termin – Trailer und Details

„Genshin Impact“ erhält in Kürze das Update 3.4 „Nacht des kristallklaren Saitenklangs“, das am 18. Januar 2023 für PS4 und PS5 erscheinen wird. Es umfasst unter anderem die jährliche Feier des Laternenrituals, neue Wettbewerbe in Inazuma, weitere Outfits und reichhaltige Belohnungen, darunter der kostenlose Vier-Sterne-Charakter Liyue.

Darüber hinaus können Spieler zwei neue spielbare Charaktere in Empfang nehmen. Alhaitham wird als 5-Sterne-Schwertkämpfer spielbar sein, nachdem er in der Hauptkampagne von Sumeru eine beeindruckende Leistung gezeigt hat. Der Charakter ist in der Lage, spezielle Fähigkeiten einzusetzen, die seine Angriffe in Dendro-Schaden umwandeln und koordinierte Angriffe im Kampf ausführen.

Yaoyao ist wiederum ein Vier-Sterne-Charakter und wird als ein „liebenswertes Kind von Liyue“ beschrieben. Im Kampf benutzt Yaoyao einen Stabarm und kann mit dem von Adepten gefertigten Gerät „Yuegui“ mehr Schaden anrichten.

Und sobald das neue Jahr in Teyvat anbricht, erstrahlt Liyue einmal mehr im vollen Glanz des Laternenrituals. Zu den diesjährigen Feierlichkeiten gehören ein Musikfestival mit Gästen aus der Ferne und eine Papiertheateraufführung, eine beliebte Volkskunstshow, die von einheimischen Kunsthandwerkern mit Hilfe des Reisenden aufgeführt wird.

Verschiedene Minispiele und Belohnungen

Während des Fests stehen auch verschiedene Minispiele zur Verfügung, darunter eine Herausforderung, bei der die Spieler die Möglichkeit haben, Teil eines aufsteigenden Feuerwerks zu werden. Durch das Abschließen der Ereignisse und Herausforderungen dieser Saison können Spieler Belohnungen erhalten.

Highlights der Version 3.4 „Nacht des kristallklaren Saitenklangs“:

Saisonale Events wie das traditionelle Laternenritual zum Neuen Jahr in Liyue

Neue Region „Wüste von Hadramaveth”. Ein riesiger unaufhörlicher Tornado sitzt in der Mitte der Wüste und bringt Geheimnisse und neue Weltenaufträge

Neuer 5-Sterne-Dendro-Schwertkämpfer Alhaitham

4-Sterne-Dendro-Stangenwaffekämpferin Yaoyao

Zeitlich begrenzter Spielmodus für das Kartenspiel „Geniale Beschwörung“

Kostenlose Belohnungen inklusive 13x verwobenes Schicksal, Lisas neue Kleidung, und eine kostenlose 4-Sterne-Figur

Kamisato Ayakas neue Kleidung mit Discount im Shop für eine begrenzte Zeit

Nachfolgend steht ein Trailer zum Update 3.4 zur Ansicht bereit:

