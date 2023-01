The Witcher 3 Complete Edition: Disk-Edition vorbestellbar und Termin

CD Projekt hat bestätigt, dass die "The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition" Ende Januar veröffentlicht wird. Erste Händler nehmen Vorbestellungen an und nennen den genauen Termin.

Nachdem ein Händler-Leak in dieser Woche den Anschein erweckte, dass die Retail-Fassung der „The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition“ Ende Januar auf den Markt gebracht wird, sorgte CD Projekt für eine Bestätigung.

So erklärte der Entwickler gegenüber Insider Gaming: „CD Projekt Red plant eine physische Veröffentlichung der The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition für Ende Januar 2023. Sie wird sowohl für PlayStation 5 als auch für Xbox Series X erhältlich sein. Die Box wird eine Disk mit dem Grundspiel und den Erweiterungen Hearts of Stone & Blood and Wine enthalten.“

Ebenfalls werden alle offiziellen DLCs und Erweiterungen, die in den vergangenen sieben Jahren von CD Project Red veröffentlicht wurden, ein Teil der neuen Ausgabe sein. Dazu gehört das kostenlose New-Gen-Update, das zahlreiche visuelle, leistungsbezogene und technische Verbesserungen umfasst. Inbegriffen sind die Raytracing-Unterstützung, schnellere Ladezeiten auf Konsolen, mehrere Mods und mehr.

Im gegenüber Insider Gaming geäußerten Statement verzichtete CD Projekt auf die Nennung des präzisen Veröffentlichungstermins der Disk und verweist lediglich darauf, dass Preis und Verfügbarkeit von den Einzelhändlern in den jeweiligen Ländern festgelegt werden.

Vorbestellungen werden angenommen

Im Fall von Media Markt wird mittlerweile der 27. Januar 2023 als Tag der Veröffentlichung genannt. Der Händler verlangt für die Disk-Fassung der „The Witcher 3: Complete Edition“ 39,99 Euro*, was zehn Euro weniger als im PlayStation Store sind. Amazon wiederum verweist auf eine Veröffentlichung am 26. Januar 2023 und möchte ebenfalls 39,99 Euro haben*.

Spieler, die vor dem Kauf in Erfahrung bringen möchten, was die Neuauflage des Geralt-Abenteuers zu bieten hat, können einen Blick auf die Performance- und Grafikanalyse werfen, die kurz nach dem Launch des Upgrades veröffentlicht wurde. Darin werden die jeweiligen Vor- und Nachteile auf den Konsolen PS5 und Xbox Series X beleuchtet.

