Final Fantasy XIV: Umfangreiches Content-Update 6.3 veröffentlicht – Das steckt drin

In einer aktuellen Mitteilung an die Community wiesen die Entwickler von Square Enix darauf hin, dass mit sofortiger Wirkung das Content-Update 6.3 zum Online-Rollenspiel „Final Fantasy XIV“ zu Verfügung steht. Geboten werden verschiedene neue Inhalte, die euch in den nächsten Wochen und Monaten beschäftigen werden.

Zum einen warten natürlich neue Missionen für das Hauptszenario. „In der Dunkelheit der dreizehnten Splitterwelt entpuppt sich das Halbwesen Zero als unerwartete Mitstreiterin des Kriegers des Lichts. Sie kehrt mit der Gruppe in den Ursprung zurück, um die Blessuren vergangener Abenteuer auszukurieren, und gemeinsam bereitet man sich darauf vor, die Suche nach Azdaja fortzuführen“, so die Entwickler zu den neuen Herausforderungen für das Hauptszenario.

Neben dem Dungeon „Lapis Manalis“ hält mit dem Content-Update 6.3 auch der 24-Spieler-Raid „Mythen Eorzeas (Teil 2) – Im Reich der Götter: Euphrosyne“ Einzug in „Final Fanatsy XIV“.

Neue Behausungen, eine Fatal-Raid und mehr

Hinzukommen eine neue 8-Spieler-Prüfung auf den Schwierigkeitsgraden „Normal“ und „Extrem“, in der ihr die Suche nach Azdaja vorantreibt, oder eine fatale Raid, in der sich eine besonders mächtige Version von Omega-Weapon zum Kampf stellt. „Was wäre, wenn Omega ihre unermüdlichen Versuche fortgeführt und die Antwort gefunden hätte, nach der sie so lange gefahndet hat? Die Gedichte des Fahrenden Sängers laden dazu ein, sich ein solches Szenario lebhaft vorzustellen und das Experiment bis zu seiner Vollendung mitzuerleben – mit allen möglichen Folgen, die damit einhergegangen wären“, so die offizielle Beschreibung der neuen Fatal-Raid.

Zu den weiteren Neuerungen, die euch in den nächsten Wochen bei Laune halten sollen, gehören die Traumprüfung „Sophia“, neue Nebenaufträge für Tatarus‘ Wohlstandsmanufaktur, eine neue Karte für das „Kaktor-Kletterwand-Gekraxel“ in der Gold-Saucer, ein neuer Dungeon für die Schatzsuche, verschiedene Anpassungen an Gehilfen, eine neue PvP-Arena für „Crystalline Conflict“, neue Wunschlieferungen und mehr.

Abgerundet wird das Content-Update 6.3 von 1.800 neuen Grundstücken pro Welt, mit denen laut Square Enix gewährleistet wird, dass alle interessierten Spielern und Spielerinnen die Möglichkeit erhalten, ein eigenes Ingame-Heim zu errichten. Alle weiteren Details zum Content-Update 6.3 findet ihr wie gehabt auf der offiziellen Website.

