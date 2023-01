Final Fantasy: Square Enix plant „große Ankündigung“ in diesem Jahr

Wie Square Enix' Yoshinori Kitase auf der offiziellen Website verriet, möchte der japanische Publisher in diesem Jahr eine große Ankündigung zur "Final Fantasy"-Reihe vornehmen. Womit wir es im Detail zu tun haben, wurde leider nicht verraten.

Arbeitet Square Enix an einem Remake oder Remaster zu "Final Fantasy IX"?

Passend zum neuen Jahr wandten sich die führenden Köpfe von Square Enix auf der offiziellen Website an die Community und versprachen ein spannendes Videospieljahr 2023.

Herausstach dabei eine Aussage von Produzent Yoshinori Kitase, der sich direkt an die Spieler beziehungsweise Spielerinnen richtete und von einer großen Ankündigung zu „Final Fantasy“ sprach, die in diesem Jahr vorgenommen werden soll. Da Kitase nicht näher ins Detail ging, kann aktuell nur spekuliert werden, was sich hinter dem Ganzen im Detail versteckt.

Fest steht bisher nur, dass sich die Ankündigung nicht auf „Final Fantasy VII“ beziehen wird. Somit hat sie nichts mit den kürzlich bestätigten Plänen zu den Feierlichkeiten zum 25. Jubiläum von „Final Fantasy VII“ zu tun.

Kehrt Final Fantasy IX zurück?

In der Vergangenheit hielt sich recht hartnäckig das Gerücht, dass an einem Remake oder zumindest einem Remaster zum im Jahr 2000 veröffentlichten Klassiker „Final Fantasy IX“ gearbeitet werden könnte. Beispielsweise tauchte das Remake zu „Final Fantasy IX“ im großen Geforce Now-Leak auf, der uns 2021 erreichte.

Und auch der seinerzeit verantwortliche Event-Designer Kazuhiko Aoki deutete bereits Ende 2021 Neuigkeiten zu „Final Fantasy IX“ an. Ob er sich dabei in der Tat auf eine mögliche Neuauflage oder doch nur die ebenfalls 2021 angekündigte Animations-Serie zu „Final Fantasy IX“ bezog, blieb offen. Genau wie die Frage, ob die große Ankündigung in diesem Jahr überhaupt „Final Fantasy IX“ betrifft.

Weitere Meldungen zum Thema:

Möglicherweise erfahren wir in den nächsten Monaten mehr. Über Langeweile können sich Fans der „Final Fantasy“-Reihe 2023 ohnehin nicht beschweren. So wird in diesem Jahr nicht nur das Online-Rollenspiel „Final Fantasy XIV“ weiter mit neuen Inhalten unterstützt. Darüber hinaus stehen uns mit „Final Fantasy XVI“ (Juni 2023) und dem zweiten Kapitel des „Final Fantasy VII“-Remakes, namentlich „Rebirth“, gleich zwei potenzielle Kracher ins Haus.

Quelle: Square Enix

Weitere Meldungen zu Final Fantasy.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren