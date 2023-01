Star Wars Jedi Survivor: ESRB-Rating enthüllt ungezogene Schimpfworte

Das im März erscheinende „Star Wars Jedi: Survivor“ wurde nun von der amerikanischen ESRB eingestuft. Dabei wurde verraten, dass die Worte „Bastard“ und „Arsch“ in dem Actionspiel vorkommen werden.

Jetzt müssen Fans von Cal Kestis nicht mehr lange warten, um zu erfahren, wie es mit seinem Charakter in „Star Wars Jedi: Survivor“ in der Galaxie weit, weit entfernt weitergeht. Vor dem Release im März hat die amerikanische ESRB nun eine Einstufung des Titels vorgenommen und einige Schimpfworte enthüllt, die in dem Actionspiel vorkommen.

„Star Wars Jedi: Survivor“ erscheint am 17. März 2023 für die Plattformen PlayStation 5, Xbox Series X|S und den PC. Neben der Standardversion des Games werden unter anderem auch Deluxe-Editionen angeboten.

Cals neues Abenteuer bekommt ein „T“-Rating

Wie schon der Vorgänger, „Star Wars Jedi: Fallen Order“, bekommt auch „Star Wars Jedi: Survivor“ von der ESRB ein „T“-Rating für „Teen“ verpasst. Wie der Schauspieler Cameron Monaghan, der den Protagonisten Cal Kestis in den Spielen darstellt, bereits verraten hat, soll die Handlung in „Survival“ trotzdem „tiefgründiger, dunkler und komplizierter“ sein. Wie die ESRB angibt, soll dies wohl auch einige Schimpfworte umfassen.

„Es handelt sich um ein Action-Adventure, in dem der Spieler die Rolle eines geächteten Jedi auf der Flucht vor dem galaktischen Imperium übernimmt“, so die Zusammenfassung der Behörde. „Aus der Third-Person-Perspektive erkunden die Spieler fremde Planeten, während sie ihre Jedi-Kräfte einsetzen, um die Umgebung zu durchqueren und Feinde im Nahkampf zu bekämpfen. Die Spieler benutzen Lichtschwerter, um außerirdische Kreaturen, Droiden und humanoide Feinde aufzuschlitzen und zu zerlegen. Die Kämpfe sind temporeich und es kommen Schmerzensschreie, Aufprallgeräusche und große Explosionen vor. Einige Sequenzen zeigen, wie Charaktere durch die Brust aufgespießt werden. Die Wörter Arsch und Bastard sind im Spiel zu hören.“

Zuletzt hatte der Game Director Stig Asmussen über einen neuen Charakter gesprochen, der Cal Kestis bei seinem Abenteuer behilflich ist. Bode Akuna soll ein Söldner sein, der eine besondere Verbindung mit dem Jedi hat. Darüber hinaus hilft Bode Cal sowohl im Kampf als auch bei der Fortbewegung.

