Hogwarts Legacy: Neues Video enthüllt Simon Pegg als Schulleiter

Ein neues Video zu dem am 10. Februar 2023 erscheinenden „Hogwarts Legacy“ enthüllt nun einen neuen Charakter. Der Schulleiter Phineas Nigellus Black wird von dem beliebten Schauspieler Simon Pegg verkörpert. Pegg ist unter anderem durch die „Cornetto-Trilogie“ „Shaun of the Dead“, „Hot Fuzz“ und „The World’s End“, der Neuauflage von „Star Trek“ oder den „Mission: impossible“- Filmen bekannt.

Simon Pegg stellt seinen Charakter vor

In dem neuen Video stellt der Schauspieler selbst seinen Charakter vor. Phineas Nigellus Black ist der Schulleiter, der Hogwarts zu der Zeit von „Hogwarts Legacy“ führte. Black kommt auch in den Büchern und Filmen von „Harry Potter“ vor: als Gemälde im Büro des Schulleiters Albus Dumbledore. Phineas Nigellus Black soll der unbeliebteste Schulleiter gewesen sein, den Hogwarts je hatte.

Laut Pegg soll es sich bei dem Charakter um einen pompösen und desinteressierten Mann handeln, der weder ein guter Lehrer, noch ein guter Schulleiter ist. Black hätte den Posten nur der Prestige wegen angenommen. Er hätte jedoch weder Interesse an der Ausbildung der Schüler noch daran, ein Vorbild für die Heranwachsenden zu sein. „Er ist eigentlich ein ziemlicher Idiot“, lacht der Schauspieler in dem Video.

„Hogwarts Legacy“ erscheint am 10. Februar 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und den PC. Nutzer einer PlayStation 4 oder Xbox One erhalten das Spiel am 4. April. Noch später erscheint die Version für die Nintendo Switch: am 25. Juli 2023 kommt das Zauberspiel für Nintendos Hybridkonsole auf den Markt. Der verspätete Release der Last-Gen-Versionen sorgte bei einigen Spielern bereits für Stornierungen ihrer Digital Deluxe Editionen.

