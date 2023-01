Hogwarts Legacy: Spieler berichten von stornierten Vorbestellungen

Derzeit berichten einige Spieler davon, dass ihre Vorbestellung der Digital Deluxe Edition des kommenden „Hogwarts Legacy“ storniert wurde. Laut dem Support von Warner Bros. Games liegt dies an der PlayStation-4-Version, die erst im April erscheinen wird.

Das kommende Zauberspiel „Hogwarts Legacy“ sorgt derzeit unter den Fans für einige Verwirrung. Denn die unterschiedlichen Release-Termine auf den verschiedenen Plattformen sorgen nun auch noch für Stornierungen der Digital Deluxe Editionen des Spiels, wovon jedoch nicht alle Vorbesteller betroffen sein sollen.

„Hogwarts Legacy“ erscheint für PlayStation 5, Xbox Series X|S und den PC am 10. Februar 2023. Nutzer einer PlayStation 4 oder Xbox One müssen noch bis zum 4. April warten. Für die Nintendo Switch kommt das Rollenspiel schließlich am 25. Juli 2023 auf den Markt.

Last-Gen-Versionen sorgen für Stornierungen

In den sozialen Medien haben sich in den letzten Tagen einige Nutzer gemeldet, deren Vorbestellungen von „Hogwarts Legacy“ storniert wurden. Dabei handelte es um die Digital Deluxe Edition, die einige digitale Goodies enthält. Unter anderem ist es Käufern dieser Edition des Spiels möglich, auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und dem PC bereits ab dem 7. Februar in die Zauberwelt einzutauchen.

Die Digital Deluxe Edition enthält das Spiel neben den Versionen für die aktuellen Konsolen jedoch auch für die älteren Geräte PlayStation 4 oder Xbox One. Da das Spiel für diese Plattformen jedoch auf April verschoben wurde, wurde anscheinend bei einigen Vorbestellern automatisch eine Stornierung ausgelöst. Laut dem Support von Warner Bros. Games können betroffene Spieler „Hogwarts Legacy“ jedoch ohne Probleme erneut vorbestellen.

Zuletzt hatten einige Fans Sorge, dass „Hogwarts Legacy“ zu einfach ausfallen könnte. Nach dem zweiten Gameplay-Showcase meldete sich der Community Manager Finchstrife, um die Spieler zu beruhigen. Derjenige, der den Charakter bei dem Showcase lenkte, würde das Abenteuer beinahe täglich spielen und sei daher ein regelrechter Profi. Aus diesem Grund hätten die gezeigten Szenen, die auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad gespielt wurden, nicht sehr herausfordernd gewirkt.

