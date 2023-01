PSN: Erstellt personalisierte Gutscheine mit Guthabencode

Gutscheine für den PlayStation Store dürften beim jüngsten Weihnachtsfest unter dem einen oder anderen Baum gelegen haben. Und auch für Geburtstage eignen sich die Codes, mit denen unter anderem die Lieblingsspiele erworben werden können, hervorragend.

Passend dazu lassen sich fortan mit einem Tool personalisierte Geschenkkarten erstellen. Nutzer müssen zunächst bei einem beliebigen Händler Guthaben erwerben, das an einen Code gebunden ist. Im weiteren Prozess wird der Code auf eine anpassbare Grafik übertragen, die im Anschluss über Whatsapp und Co weitergeleitet bzw. ausgedruckt werden kann.

Mehrere Motive verfügbar

Für die Gutscheine stehen derzeit mehr als 15 Motive zur Auswahl, auf denen unter anderem bekannte PlayStation-Charaktere zu sehen sind. Auch für Geburtstage gibt es passende Vorlagen.

Sobald die Wahl auf ein Motiv gefallen ist, können der Geldbetrag und der PSN-Code hinterlegt werden. Zudem besteht die Möglichkeit, dem Empfänger eine persönliche Nachricht zukommen zu lassen.

Sobald alle relevanten Daten eingegeben wurden, erstellt das PlayStation-Tool den personalisierten Gutschein, der direkt an den Empfänger weitergeleitet werden kann. Möglich ist das per Social Media, Mail oder Whatsapp. Ebenfalls darf der Gutschein als PDF heruntergeladen oder direkt ausgedruckt werden, was am Ende wie folgt aussehen kann:

Dem Ausdruck liegt eine Faltanleitung bei, sodass der Gutschein ordentlich geknickt weitergegeben werden kann.

Um das Gutschein-Tool probeweise testen zu können, ist kein gültiger PSN-Code erforderlichen. Das heißt, es kann irgendeine beliebige Kombination eingegeben werden.

Link: Gutschein-Tool auf playstation.com

Laut Sony können Nutzer dem zu verschenkenden Guthabencode dank des Tools eine „persönliche Note verleihen“ und dem Empfänger eine „besondere Freude“ machen.

Spieler, die mit ihrem Gutschein-Code besonders viele Games in ihren Besitz bringen möchten, können einen Blick auf den großen Januar-Sale mit tausenden Angeboten werfen.

