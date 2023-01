Anno 1800: PS5- und Xbox Series X/S-Versionen werden im Livestream vorgestellt

„Anno 1800“ kommt nach dem PC-Launch vor vier Jahren in absehbarer Zeit auf die Konsole. Doch während der Veröffentlichungstermin für PS5 und Xbox Series X/S noch aussteht, bereiten sich die Entwickler auf einen Livestream vor, der einige Einblicke in die Konsolenfassung des Ubisoft-Spiels gewährt.

Ausgestrahlt wird der Livestream zu „Anno 1800“ schon am heutigen Nachmittag. Ab 17 Uhr können Spieler, die sich für die Aufbau-Strategie interessieren, in Erfahrung bringen, wie sich der Titel auf den Konsolen schlägt. Ausgestrahlt wird die Präsentation auf dem offiziellen Twitch-Kanal von Ubisoft.

Konsolen-Showcase zu „Anno 1800“ in der Übersicht:

Termin: 17. Januar 2023

Uhrzeit: Ab 17 Uhr

Wo: Auf Twitch

„Wir freuen uns immens darauf, euch zu zeigen, an was wir gearbeitet haben und auf welche Weise ihr schon bald Anno 1800 auf der Xbox Series X/S und PlayStation 5 erleben könnt“, so Ubisoft in der Ankündigung des Livestreams.

Womöglich werden wir heute Nachmittag/Abend den Veröffentlichungstermin der Konsolenversion von „Anno 1800“ erfahren und auch Informationen zu möglichen Bestellaktionen erhalten.

In „Anno 1800“ stehen Spieler vor der Aufgabe, sich mit neuen Technologien und arglistigen Politikern des 19. Jahrhunderts auseinandersetzen. Dabei begeben sie sich auf ein Abenteuer, um ein Reich zu errichten, das sich von den Städten Europas bis hin zu den Urwäldern Südamerikas erstreckt.

Neuigkeiten zur PC-Version

Auch für die erhältliche PC-Version wurden neue Informationen herausgegeben. So wird „Anno 1800“ auf dieser Plattform am 19. Januar 2023 mit einem Update auf die Version 16.1 angehoben.

Mit dem Update widmet sich Ubisoft der Duplizierung von Item-Effekten bei der Verwendung des Multi-Move-Features, mehreren Text-Problemen beim Stadion und dem Umstand, dass das Spiel unter bestimmten Umständen nicht startet.

Am gleichen Tag wird das “Drachengarten”-Paket veröffentlicht. Es ist ein Kosmetik-DLC, mit dem Spieler „wunderschöne Glücksdrachen-Distrikte“ erstellen können. Ebenfalls wurde eine neue Community-Challange angekündigt.

