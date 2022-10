Anno 1800: Konsolen-Version & technischer Test angekündigt – Anmeldungen gestartet

Wie Ubisoft zum Abschluss der Woche bekannt gab, wird der im Jahr 2019 für den PC veröffentlichte Strategie-Titel „Anno 1800“ den Weg auf die Konsolen finden.

Versorgt werden allerdings nur die aktuellen Systeme PlayStation 5 und Xbox Series X/S, während die alten Konsolen in Form der PlayStation 4 und der Xbox One leer ausgehen. Wie es in der offiziellen Ankündigung weiter heißt, werden wir erst Anfang 2023 mit weiteren Details und Eindrücken zur „Anno 1800: Console Edition“ bedacht. Vom 3. bis zum 13. November 2022 wird allerdings ein technischer Test stattfinden, für den sich interessierte Spieler und Spielerinnen schon jetzt bewerben können.

Die Möglichkeit zur Anmeldung zum technischen Test der „Anno 1800: Console Edition“ findet ihr auf der offiziellen Website.

Aufbau-Strategie der alten Schule

„Anno 1800“ wurde laut Entwicklerangaben bewusst als eine Aufbau-Strategie-Erfahrung der alten Schule konzipiert und versetzt euch in die Zeit der industriellen Revolution im 19. Jahrhundert. Ihr steht vor der Aufgabe, neue Metropolen zu erschaffen und ein weltumspannnendes Handelsnetz zu etablieren. Im Laufe der Kampagne wird es euch ermöglicht, selbst zu entscheiden, ob ihr ein Leben als Visionär führt oder als Ausbeuter euren persönlichen Reichtum verfolgt.

„In Anno 1800 treten Spieler ihr Erbe an und müssen sich mit neuen Technologien und arglistigen Politikern des 19. Jahrhunderts auseinandersetzen. Spieler begeben sich auf ein Abenteuer, um ein Reich zu errichten, das sich von den raucherfüllten Städten Europas bis hin zu den undurchdringlichen Urwäldern Südamerikas erstreckt“, so die offizielle Beschreibung weiter.

Einen Releasetermin bekam die „Anno 1800: Console Edition“ bisher nicht spendiert.

Quelle: Pressemitteilung

