Dead by Daylight: Leatherface verlässt das Spiel nicht – Update

"Dead by Daylight" könnte inhaltlich Federn lassen. So möchte ein Insider erfahren haben, dass Leatherface aus "Texas Chainsaw Massacre" das Spiel verlassen wird.

Update: Die PR-Abteilung des Entwicklers hat sich mit PSU in Verbindung gesetzt, um zu bestätigen, dass The Cannibal (alias Leatherface) „ein Teil der Dead by Daylight Experience bleiben wird“. Die Bestätigung erfolgte ebenfalls mit einem Tweet:

Y'all, he's not going anywhere. pic.twitter.com/6VEhnQipDk — Dead by Daylight (@DeadByBHVR) January 17, 2023

Meldung vom 9. Januar 2023: Gerüchten zufolge muss „Dead by Daylight“ bald einen der bekanntesten Killer abgeben, die einst in das Spiel aufgenommen wurden. Die Rede ist von Leatherface aus „Texas Chainsaw Massacre“.

Davon möchte zumindest die „Dead by Daylight“-Newsquelle DBDLeaks erfahren haben, die behauptet, dass Leatherface aufgrund des kommendenund der damit verbundenen Lizenzen weichen muss. Eine Aufteilung der Lizenzen auf zwei Spiele wird wohl nicht als der richtige Weg angesehen.

Passend dazu fiel einigen Spielern auf, dass die Perks von Leatherface in der neusten öffentlichen Beta umbenannt wurden. Und bei den Charakteren von „Dead by Daylight“ gab es mit Ausnahme von Leatherface einen Rabatt.

Goodbye Bubba, enjoy your last months in the fog

I’ll forever miss you camping me in the basement #DeadbyDaylight #dbdleaks #leaksdbd #dbd pic.twitter.com/ClmNfJnkwQ — DBDLeaks (@LeaksDbd) January 6, 2023

Das „Texas Chainsaw Massacre“-Spiel befindet sich derzeit bei Sumo Nottingham in der Entwicklung und wird im Jahr 2023 für PS4, PS5, PC, Xbox Series X/S und Xbox One auf den Markt gebracht.

„Dead by Daylight“ ist ein Multiplayer-Action-Horrorspiel, bei dem ein Spieler die Rolle eines brutalen Killers übernimmt und die anderen vier als Überlebende spielen. Als Killer ist es das Ziel, so viele Überlebende wie möglich zu opfern. Überlebende stehen wiederum vor der Aufgabe, zusammenzuarbeiten, um auszuweichen, zu entkommen und – was am wichtigsten ist – am Leben zu bleiben.

