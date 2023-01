Football Manager 2023: Der Termin für den PS5-Release steht fest

Seit dem 8. November ist der „Football Manager 2023“ für PC und Xbox Series X/S verfügbar. Die erstmals geplante PS5-Version musste wiederum wegen „unvorhergesehenen Komplikationen“ auf unbestimmte Zeit verschoben werden.

Heute gab Sega schließlich den konkreten Veröffentlichungstermin bekannt: Am 1. Februar dürfen auch PS5-Besitzer in die Rolle eines Fußball-Managers schlüpfen. In genau einer Woche erfolgt also der Release – noch genauer beschrieben um 16 Uhr nach mitteleuropäischer Zeit.

Sports Interactive, das zuständige Entwicklerstudio, verspricht den Spielern ein kostenloses Transfer-Update. Es soll live gehen, nachdem das Transferfenster geschlossen wurde. Das Enddatum hierfür ist der 31. Januar um 18 Uhr. Wer Interesse hat, kann das Game schon mal auf die Wunschliste setzen.

Für Plus-Abonnenten günstiger

Abonnenten von PlayStation Plus dürfen sich über einen Rabatt in Höhe von 20 Prozent freuen. Bis zum 14. Februar haben sie Zeit, um die Management-Simulation ein ganzes Stück günstiger zu erwerben.

Sportbegeisterte sollten durchaus mal einen Blick riskieren. Immerhin hat die PC-Version des Spiels eine durchschnittliche Wertung von 82 Punkten erhalten.

Unter anderem schreibt Spazio Games: „Football Manager 2023 ist eine solide Neuauflage eines der beliebtesten Simulations-Franchises auf dem Markt. Es macht wie immer süchtig, fügt einige willkommene neue Funktionen und eine zusätzliche Ebene von Strategie und offiziellen Lizenzen hinzu. Jetzt muss nur noch die abnormale Verletzungsrate behoben werden und wir sind fertig.“

