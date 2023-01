The Crew Motorfest: Ubisoft kündigt neuen Ableger der Rennspielreihe offiziell für 2023 an – Teaser-Trailer

In den Abendstunden wurde "The Crew Motorfest" aus dem Hause Ubisoft Ivory Tower offiziell für die Konsolen und den PC angekündigt. Erste Bilder und Videos stimmen schon einmal auf das neueste Rennspielabenteuer ein.

Ubisoft und Ubisoft Ivory Tower haben das neueste Action-Rennspiel „The Crew Motorfest“ offiziell für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One sowie den PC (via Ubisoft Store und Epic Games Store) angekündigt. Das Spiel soll im Laufe dieses Jahres veröffentlicht werden und eine neue Ära für die Reihe einläuten.

Die hawaiianische Sonne knallt auf die Motorhaube

Die Entwickler laden euch zu einem einzigartigen Festival rund um die Car Culture ein, das Rennsport-Träume wahr werden lassen soll. Dafür werden maßgeschneiderte Rennen, thematische Events und einzigartige Herausforderungen das Motorfest zum Leben erwecken.

Ihr reist auf die Insel O’ahu im hawaiianischen Archipel, die als Spielplatz für eure Rennfahrerträume dienen wird. Rasante Rennen über die Straßen Honolulus oder auch die mit Asche bedeckten Vulkanhänge werden ebenso begeistern wie das Driften durch den Regenwald oder auf kurvigen Bergstraßen. Und wenn man schon einmal in Hawaii unterwegs ist, dann dürfen die Strände selbstverständlich nicht fehlen. Hunderte legendäre Fahrzeuge kann man sowohl allein als auch mit der Crew im Rücken über die Insel scheuchen.

In den kommenden Monaten sollen konkrete Details zu „The Crew Motorfest“ enthüllt werden. Zunächst kann man sich einen ersten Teaser-Trailer sowie ein Behind the Scenes-Video anschauen. Ab dem morgigen 1. Februar 2023 kann man sich auch über das Insider-Programm an einem geschlossenen Test beteiligen, der den Entwicklern das nötige Feedback beschert. Die erste Phase des Tests ist jedoch auf den PC beschränkt, auch wenn zu einem späteren Zeitpunkt die Konsolen ebenfalls versorgt werden sollen. Bei Interesse kann man sich hier für das Insider-Programm registrieren.

Hier sind die ersten bewegten Bilder zu „The Crew Motorfest“. Sobald weitere Informationen mitgeteilt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

